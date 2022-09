Intel rivela le CPU di 13a generazione che promettono la migliore esperienza di gioco al mondo

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Intel ha svelato oggi la sua ultima linea di processori costruiti per offrire una "esperienza senza compromessi" a giocatori, creativi e non solo. Si tratta di processori sia per desktop che per dispositivi mobili.

Con gli ultimi processori desktop di 13a generazione, Intel dichiara ancora una volta di offrire la migliore esperienza di gioco al mondo. Con core dalle prestazioni più elevate e un'esperienza di overclocking "senza pari" sia per i principianti che per gli utenti esperti di PC.

Il processore top di gamma Intel Core i9-13900K è considerato il processore desktop più veloce al mondo.

Questa ammiraglia ha ora i core più veloci per le prestazioni, fino a 5,8GHz. Anche l'efficienza dei core è stata aumentata, per cui questa CPU di 13a generazione avrà 24 core totali e 32 thread. Anche la cache L2 è stata aumentata. Tutto ciò si traduce in un aumento del 15% delle prestazioni in single thread e del 41% in muti-thread.

Anche gli altri processori della linea ottengono core più efficienti con questa generazione.

Intel Core i9-13900K, 24 core (8 prestazioni e 16 efficienza), 32 thread, fino a 5,8GHz

Intel Core i7-13700K, 16 core (8 prestazioni e 8 efficienza), 24 thread, fino a 5,4GHz

Intel Core i5-13600K, 14 core (6 prestazioni e 8 efficienza), 20 thread, fino a 5,1GHz

La RAM è supportata sia da DDR4 che da DDR5, con velocità di RAM più elevate supportate anche da questa generazione. Inoltre, c'è il vantaggio del supporto sia di PCIe gen 5 (fino a 16 corsie) che di PCIe gen 4.

Per ottenere le migliori prestazioni, è consigliabile abbinare queste ultime CPU al chipset Z790. Questo chipset ha aumentato le corsie per il PCIe gen 4, arrivando a 20 corsie, otto in più rispetto alla generazione precedente. Inoltre, è stato aumentato il supporto per USB 3.2 gen 2 x 2 (20Gbps), in modo da avere connessioni USB più veloci.

Oltre alle CPU più recenti, Intel ha anche annunciato che ora è possibile utilizzare in modo ancora più semplice gli strumenti Extreme Tuning Utility e Intel Speed Optimizer per semplificare l'overclocking. Questo include l'overclocking con un solo clic per i principianti e l'overclocking granulare per gli utenti più esperti.

Durante l'annuncio delle ultime CPU, Intel ha voluto sottolineare l'aumento delle prestazioni delle sue ultime CPU rispetto alla generazione precedente e ai suoi concorrenti. Ha inoltre mostrato come i giocatori possano utilizzare una macchina con queste CPU per giocare, catturare filmati e trasmettere in streaming su Twitch, il tutto con prestazioni eccellenti. Un'occasione da non perdere per i giocatori di PC.

