Intel ritira Pentium e Celeron per un nuovo processore Intel

(Pocket-lint) - Intel sta per mandare in pensione i marchi Pentium e Celeron, da tempo utilizzati per le CPU, optando invece per una nuova struttura di denominazione standard per i processori Intel.

A partire dal 2023, i notebook con processore Intel saranno alimentati da un processore Intel, che comprende più famiglie di processori.

"Intel si impegna a promuovere l'innovazione a vantaggio degli utenti e le nostre famiglie di processori entry-level sono state fondamentali per elevare lo standard dei PC in tutte le fasce di prezzo", ha dichiarato Josh Newman, direttore generale ad interim delle piattaforme client mobili dell'azienda.

"Il nuovo marchio dei processori Intel semplificherà la nostra offerta, in modo che gli utenti possano concentrarsi sulla scelta del processore più adatto alle loro esigenze".

Il chip Intel Pentium è stato inserito per la prima volta in un PC consumer nel 1993 e da allora ne abbiamo viste molte generazioni. I chip Celeron sono stati lanciati nel 1998.

Intel cerca di semplificare tutta la struttura dei nomi, con "Processore Intel" che si aggiunge ai suoi marchi di punta: Intel Core, Intel Evo e Intel vPro.

L'idea alla base del cambiamento è quella di rendere l'esperienza di acquisto del prodotto più semplice per i consumatori. Tuttavia, a cambiare sarà soprattutto il marchio, poiché le linee di prodotti che il produttore di chip intende servire rimarranno in gran parte le stesse.

È solo un peccato che, a partire dal prossimo anno, non vedremo più computer portatili con la dicitura "Pentium Inside".

Scritto da Rik Henderson.