Intel presenta ora la sua scheda grafica Arc A750 per desktop

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - È da un po' di tempo che Intel fa il filo alle sue schede grafiche Intel Arc e finalmente l'azienda ci dà un'anteprima delle cose che verranno.

Sappiamo già che Intel sta lavorando alle sue prime GPU dedicate e sta iniziando con l'architettura Alchemist. Ora è stata presentata la scheda grafica A750 Limited Edition.

Questa nuova GPU Arc per desktop è dotata di 24 Xe-Core e 12 GB di memoria GDDR6 su un bus di memoria a 192 bit. Al momento è stata presentata solo con un rapido benchmark di Cyberpunk 2077, ma Intel promette di rivelare ulteriori informazioni su prestazioni, compatibilità, tecnologie e altro ancora nel prossimo futuro.

Guarda il primo pezzo di una serie di contenuti che parlano di prestazioni, prezzo, architettura e caratteristiche tecniche. In questo video, @ryanshrout rivela la scheda grafica #IntelArc A750 Limited Edition, accompagnata da benchmark e statistiche. Guardate il video completo qui. https://t.co/oaRjQf66mm pic.twitter.com/fMmDAHOxt2- Intel Graphics (@IntelGraphics) 15 luglio 2022

Una cosa che sappiamo, però, è che Intel sta pianificando di suddividere le GPU Arc in linee simili alla logica di denominazione delle sue CPU. La logica di denominazione delle CPU Intel Core i3, i5 e i7 si traduce in A3, A5 e A7 per le GPU. In altre parole, la A750 è una scheda di fascia alta. Mentre la Intel Arc A380 che Intel ha mostrato in precedenza è destinata a essere più economica e finalizzata alla riproduzione di giochi a 1080p e con impostazioni medie.

Gamer's Nexus ha un'ottima panoramica sulla A750 e ha avuto modo di provarla in prima persona, che vale la pena di guardare:

Intel ha inoltre dichiarato che nel prossimo futuro rivelerà ulteriori informazioni sulle capacità di Xe Super Sampling e ray tracing delle nuove schede.

Scritto da Adrian Willings.