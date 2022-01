Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Intel ha rivelato oggi la sua ultima generazione di CPU per laptop, incluso quello che sostiene essere il processore mobile più veloce di sempre.

Queste nuove CPU avranno la stessa metodologia di progettazione big.LITTLE delle versioni desktop dei processori Intel di dodicesima generazione. In altre parole, un mix di core prestazionali e core di efficienza per le massime prestazioni ed efficienza.

Ci sono anche diversi miglioramenti che dovrebbero portare a laptop più veloci e potenti nel 2022 e oltre. Questi miglioramenti includono anche il supporto per RAM DDR5, PCIe gen 5, Thunderbolt 4 e Intel Wi-Fi 6E .

Ci sono tre varianti principali della famiglia, tra cui i processori della serie H di livello entusiasta, la serie P che si rivolge a laptop dalle prestazioni sottili e la serie U per quelli moderni e leggeri.

In cima alla lista c'è il Core 19-12900HK a 14 core e 20 thread, che ha sei core ad alte prestazioni e otto core ad efficienza. Intel afferma che questo processore offre un gioco più veloce del 28% rispetto alla generazione precedente, prestazioni più veloci del 44% nelle applicazioni Adobe Creative Cloud e prestazioni migliori del 14% anche con AutoDesk e AutoCAD.

Un esempio delle specifiche delle CPU della serie H include:

Intel Core i5-12500H - 12 core, 16 thread, frequenza turbo massima 4,5 GHz, cache L3 da 18 MB

Intel Core i7-12650H - 10 core, 16 thread, frequenza turbo massima 4,7 GHz 24 MB di cache L3

Intel Core i7-12700H - 14 core, 20 thread, frequenza turbo massima 4,7 GHz, cache L3 da 24 MB

Intel Core i7-12800H - 14 core, 20 thread, frequenza turbo massima 4,8 GHz, cache L3 da 24 MB

Intel Core i9-12900HK - 14 core, 20 thread, frequenza turbo massima 5 GHz, 24 MB di cache L3

Queste CPU e altre appariranno in oltre 100 design diversi come Acer, HP, MSI, Razer, Asus e altri. Con laptop ultraportatili, sottili e appassionati di Halo in arrivo per tutti i tipi di utenti.