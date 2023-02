Huawei ha annunciato una versione aggiornata del suo laptop MateBook 14s e un nuovo smartwatch, il Huawei Watch GT 3 SE.

Iniziando dalle novità, il Huawei Watch GT 3 SE è un orologio sportivo e per il fitness di fascia entry-level dotato di uno schermo AMOLED da 1,43 pollici rivestito in Corning Gorilla Glass. Sono disponibili due colori: Graphite Black e Wilderness Green.

Per quanto riguarda le caratteristiche, Huawei conferma che può stare sott'acqua fino a 50 metri per 10 minuti grazie alla classificazione 5ATM. Dispone inoltre di oltre 100 modalità sportive per coloro che desiderano che l'orologio tenga traccia dei propri allenamenti. Inoltre, è presente un rilevatore della frequenza cardiaca, un rilevatore dello stress e del sonno e altro ancora. Il supporto per cinque sistemi satellitari, tra cui GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo e QZSS, è decisamente notevole. Huawei promette anche un'autonomia di due settimane e la ricarica wireless.

Per quanto riguarda il prezzo, gli acquirenti pagheranno 160 sterline / 200 euro, indipendentemente dal colore scelto. L'orologio è disponibile da subito, direttamente dal negozio di Huawei.

Passando al MateBook 14s aggiornato, la nuova versione offre un processore Intel Core™ i7-12700H di 12a generazione e il supporto Bluetooth 5.2 per la prima volta. Altre caratteristiche includono un display FullView touch 3:2 2.5K, un'unità SSD NVMe fino a 1 TB e il supporto per un massimo di 16 GB di RAM.

La durata della batteria non è citata nel comunicato stampa, ma si dice che gli utenti possono aspettarsi fino a tre ore di utilizzo con soli 15 minuti di carica, il che è ottimo per le ricariche. Il portatile è disponibile solo nel colore Space Grey e ha un prezzo di partenza di 1.299,99 euro.

