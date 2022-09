Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Dopo aver presentato un nuovo modello Matebook X Pro premium per il 2022 solo pochi mesi fa, Huawei ha rinnovato il suo modello di punta all'IFA 2022.

L'ultimo MateBook X Pro è molto raffinato, sia in termini di design che di potenza.

Mentre il modello precedente era costruito in lega di alluminio, l'ultimo modello ha uno chassis in lega di magnesio, che gli conferisce un peso minore e una finitura più resistente.

È inoltre rifinito con un esclusivo processo di rivestimento che fonde il colore con il metallo, dando una consistenza davvero tattile e morbida al tatto. Questa finitura lo fa sembrare molto diverso dal suo predecessore in alluminio.

All'interno, il processore Core di 11a generazione è stato sostituito dal Core i7 di 12a generazione, abbinato a un sistema aggiornato di ventole a pinna di squalo e a una camera di vapore per un raffreddamento più efficiente.

C'è anche un nuovo canale sotto la tastiera, che consente di convogliare più aria fredda all'interno del computer.

Come per il modello precedente, l'attenzione si concentra sull'offerta di un ottimo display, un OLED da 14,2 pollici da 3120 x 2080 in grado di raggiungere frequenze di aggiornamento fino a 90 Hz e supporto multi-touch a 10 punti.

Huawei promette un'eccezionale precisione dei colori e una superficie touch aggiornata, più dura e resistente ai graffi rispetto ai display dei suoi precedenti laptop.

È persino dotato di uno strato antiriflesso nano controllato magneticamente, che secondo Huawei può ridurre i riflessi fino al 60%.

Come il suo predecessore, sotto la tastiera c'è un ampio touchpad con supporto per gli input gestuali di Huawei, che consente all'utente di dare un doppio colpo per fare screenshot o di passare il dito su alcune parti del trackpad per regolare cose come il volume, la luminosità dello schermo e il salto dei brani.

Altre caratteristiche includono un sistema di 6 altoparlanti per l'audio composto da tweeter e woofer e un microfono a distanza composto da quattro microfoni, oltre a due porte Thunderbolt 4.

Scritto da Cam Bunton.