BERLIN (Pocket-lint) - Nel corso di un evento tenutosi a Berlino, Huawei ha introdotto due computer portatili nel suo portafoglio. Sia il MateBook D16 che il MateBook 16s presentano un elegante design in alluminio e ampi display da 16 pollici.

Il più pregiato Huawei MateBook 16s si colloca al vertice della serie MateBook dell'azienda e utilizza il 12° processore Intel Core serie H con grafica Intel Iris Xe. Il display FullView da 16 pollici ha una risoluzione di 2520 x 1680, un rapporto schermo/corpo del 90% grazie a cornici sottilissime e un rapporto d'aspetto di 3:2 anziché il più tradizionale 16:9. Il display è molto sottile.

Anche il corpo è super sottile (17,8 mm) e pesa poco meno di 2 kg (1,99 kg).

Il Huawei MateBook D16, invece, utilizza il 12° processore Intel Core serie H e anch'esso ha un display FullView da 16 pollici, anche se con una risoluzione leggermente inferiore (1920 x 1200). Adotta un rapporto schermo/corpo del 90%, anche se ha un rapporto di aspetto 16:10, che lo rende più ampio rispetto alle opzioni tradizionali.

Il MateBook D16 è più leggero del MateBook 16s con un peso di 1,7 kg ed è dotato di una corsa dei tasti di 1,5 mm e di un design soft landing per facilitare la digitazione. Entrambi i portatili offrono una protezione per gli occhi dalla luce blu bassa sui loro ampi display, anche se il MateBook 16s offre anche 1,07 miliardi di colori e il supporto per il multi-touch a dieci punti.

In termini di porte, sia il MateBook 16s che il MateBook D16 sono dotati di un jack per cuffie da 3,5 mm e di una porta HDMI. Il MateBook 16s ha anche una porta ThunderBolt 4, una porta USB-C completa e due porte USB 3.2 Gen 1 Type-A. Il MateBook D16, invece, dispone di una porta USB-C completa, una porta USB-C standard, una porta USB 3.2 Gen 1 Type-A e una porta USB 2.0.

Entrambi sono dotati della soluzione Smart Conference di Huawei che offre AI Sound e AI Camera, con quest'ultima che offre una funzione chiamata FollowCam che funziona in modo simile a Centre Stage di Apple, mantenendo l'altoparlante nell'inquadratura, anche se ci si sposta.

Il Huawei MateBook 16s avrà un prezzo di 1299 euro e potrà essere preordinato a partire dal 13 luglio. Il MateBook D16 avrà un prezzo di 749 euro e potrà essere preordinato a partire dal 29 giugno.

Chi preordina il MateBook D16 sullo store Huawei entro il 12 luglio avrà diritto a un monitor MateView GT 27 in omaggio fino a esaurimento scorte, e lo stesso vale per i preordini del MateBook 16s entro il 23 agosto.

