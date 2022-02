Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

BARCELONA (Pocket-lint) - Huawei ha introdotto un nuovo modello di laptop di punta chiamato MateBook X Pro, cercando di offrire tutto ciò che ti aspetteresti da un laptop moderno e versatile.

Una grande parte del suo fascino è senza dubbio il design. È davvero sottile - solo 5,4 mm nel punto più sottile - e pesa circa 1,3 kg.

Anche le cornici del display sono super sottili, offrendo al nuovo display da 14,2 pollici quasi tutta (o il 92,4%) della superficie disponibile, per immergerti nei contenuti.

Per quanto riguarda il pannello del display stesso, è un pannello nitido da 3120 x 2080 con una densità di 264 pixel per pollice. Ancora più cruciale, tuttavia, è il primo schermo per laptop Huawei a supportare più di un miliardo di colori. Huawei promette colori tanto vivaci quanto accurati.

Inoltre, supporta frequenze di aggiornamento fino a 90 Hz, che dovrebbero aiutare a ottenere immagini animate nitide e fluide.

Per aiutarlo a funzionare in modo efficiente, Huawei ha costruito un nuovo sistema di raffreddamento composto da due nuove ventole a pinna di squalo e camere di vapore che si combinano per mantenere il laptop fresco, ma con il minimo rumore.

Ci sono sei altoparlanti per il suono, in totale, con woofer integrati per aiutarti a darti quella sensazione di bassi e coinvolgente, piuttosto che solo un suono metallico e acuto. Quattro microfoni assicurano inoltre che il rumore ambientale sia ridotto al minimo durante le chiamate.

Altri componenti interni includono il processore Core i7 di undicesima generazione, 16 GB di RAM e fino a 1 TB di storage SSD PCIe NVMe; il che significa velocità di lettura e scrittura super veloci.

Un cambiamento positivo rispetto alla generazione precedente è che Huawei ha finalmente spostato la webcam nella posizione corretta. Non è più posizionato all'interno di un pulsante sulla tastiera. Invece, la webcam da 720p è stata inserita nella cornice superiore.

Anche l'ampio trackpad multitouch è stato migliorato e ora presenta alcuni nuovi trucchi, come la possibilità di acquisire una schermata con un doppio colpo rapido e scorrere verso l'alto il bordo sinistro e destro per regolare la luminosità e il volume dello schermo. Per quanto riguarda i porti, ce ne sono quattro; tutte le porte USB-C e tutte supportano la ricarica.

Huawei MateBook X Pro sarà disponibile per € 1899 in Europa, con 16 GB di RAM e 1 TB di spazio di archiviazione.

Scritto da Cam Bunton.