Huawei presenta il nuovo MateBook E, il primo OLED 2-in-1

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

BARCELONA (Pocket-lint) - Come parte degli annunci di prodotti MWC, Huawei ha presentato un nuovissimo tablet/laptop 2 in 1. Proprio come l'ultima volta , si chiama MateBook E, ma a differenza di quello, questo ha un display OLED. Questo dispositivo è stato lanciato per la prima volta in Cina alcuni mesi fa e ora sta arrivando in Europa.

Lo schermo OLED da 12,6 pollici misura il 90% della superficie frontale disponibile, ovvero cornici sottili, e supporta lo stilo M-Pencil di seconda generazione di Huawei.

È un pannello con risoluzione 2560 x 1600 in grado di raggiungere una luminosità fino a 600 nits e ha una densità di pixel di 246 pixel per pollice.

Il MateBook E è progettato per essere compatto e anche facile da trasportare o tenere. Con uno spessore di soli 7,99 mm, è sottile quanto uno smartphone e presenta bordi arrotondati per renderlo comodo da impugnare.

Internamente, è dotato di un processore Intel Core di undicesima generazione, con grafica Intel Iris X, oltre a fino a 16 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione. Per quanto riguarda le specifiche del chipset, la macchina sarà disponibile con le configurazioni i3, i5 e i7.

È anche un dispositivo Windows 11 , con supporto multi-touch per cose come pizzicare per ingrandire il touchscreen.

Come ci si aspetterebbe, il MateBook E viene fornito con una tastiera staccabile, sottile e a basso profilo con trackpad, che ha anche un cavalletto multi-angolo sul retro per la regolazione.

Ci sono quattro altoparlanti integrati, per un audio coinvolgente, oltre a quattro microfoni che lavorano insieme per eliminare il rumore ambientale durante le videochiamate.

Come per altri pulsanti e porte, ha una porta USB-C che supporta Thunderbolt 4 e DisplayPort, con supporto per un massimo di due display 4K. Inoltre, il pulsante di accensione ha un sensore di impronte digitali integrato per un facile sblocco.

Come tutti gli altri suoi annunci MWC, MateBook E è progettato per funzionare come parte di un ecosistema di prodotti Huawei.

Con la funzionalità Super Device puoi connetterti rapidamente e facilmente alle cuffie per l'audio o ai telefoni Huawei per condividere rapidamente file e messaggi.

Ci sono varie combinazioni e prezzi per il MateBook E. I due modelli più economici sono il processore i3 da € 649 e la configurazione da 8 GB/128 GB, più il modello da € 849 con processore i5 e 8 GB/256 GB. Nessuno dei due viene fornito con la Smart Magnetic Keyboard.

Tuttavia, i due modelli superiori con 16 GB e processore i5 o i7 e 512 GB di spazio di archiviazione vengono forniti entrambi con la tastiera e costano rispettivamente € 1199 e € 1399.

Best VPN 2021: le 10 migliori offerte VPN negli Stati Uniti e nel Regno Unito Di Roland Moore-Colyer · 14 settembre 2021 Sia che tu stia cercando di utilizzare una VPN per proteggerti online o siti geo-sbloccati, ti abbiamo coperto da NordVPN, ExpressVPN, Surfshark e

Scritto da Cam Bunton.