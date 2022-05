HP rinnova la sua gamma di laptop Envy e Spectre per il 2022

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - HP ha svelato i suoi ultimi modelli Spectre ed Envy, con un'attenzione particolare al lavoro ibrido e alle videoconferenze, come sembra essere la tendenza dei computer portatili nel 2022.

In totale ci sono tre nuovi modelli, con due varianti di dimensioni ciascuno. Vediamo cosa offre ciascun modello:

disponibile nei formati da 13,5 o 16 pollici

L'HP Spectre x360 è stato aggiornato con i più recenti processori mobili Intel di 12a generazione e ora offre fino a un Core i7-12700H insieme a 32 GB di memoria DDR4 e a un'unità SSD NVMe Gen4 da 2 TB. Il modello da 13,5 pollici presenta specifiche leggermente più modeste, optando invece per i chip mobile della serie U di Intel. Entrambe le opzioni sono dotate di una fotocamera intelligente IR da 5 megapixel per migliorare l'esperienza di videochiamata e sono in grado di effettuare controlli a mani libere basati sull'intelligenza artificiale e avvisi sulla privacy.

Il modello Spectre X360 da 13,5 pollici parte da 1249,99 dollari, mentre il modello da 16 pollici parte da 1649,99 dollari.

disponibile nei formati da 13,3 o 15,6 pollici

I portatili convertibili Envy x360 puntano tutto sulla durata della batteria e dichiarano di offrire fino a 20,5 ore di utilizzo reale con una sola carica. Il modello da 15,6 pollici sarà disponibile con processori Intel e AMD e con specifiche fino a Core i7 o Ryzen 7. Il modello da 13,3 pollici fa parte della piattaforma Evo di Intel e sembra essere disponibile solo con i processori mobili Intel di 12a generazione.

Entrambi i modelli da 13,3 e 15,6 pollici hanno un prezzo di partenza di 849,99 dollari.

disponibile nei formati da 16 o 17,3 pollici

Il laptop Envy può essere configurato con un potente Intel Core i7-1260P, una Nvidia GeForce RTX 3060, 32 GB di memoria DDR4 e un'unità SSD NVMe da 1 TB. È un concentrato di potenza per chi ha bisogno di utilizzare strumenti creativi come Adobe Photoshop e Premiere in movimento. La variante da 17,3 pollici offre un'ampia superficie di schermo su cui lavorare e può essere configurata con un display IPS 4K con copertura completa DCI-P3. Con queste specifiche, è in grado di gestire anche i giochi.

Il prezzo del portatile Envy è di 1099,99 dollari per la versione da 17 pollici o di 1399,99 dollari per quella da 16 pollici.

Scritto da Luke Baker. Modifica di Max Freeman-Mills.