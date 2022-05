HP presenta i nuovi portatili da gioco Omen e Victus

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - HP ha presentato due nuovi portatili da gioco per il 2022, un modello di fascia alta della serie Omen e uno più accessibile della serie Victus.

Il nuovo Omen 16 è un aggiornamento serio di un portatile che ci ha già impressionato. È stato progettato per consentire ai giocatori di provare i titoli più recenti con le impostazioni più elevate, sia a casa che in viaggio.

Può essere configurato con una Nvidia RTX 3070 Ti e un processore Intel 12th Gen Core i9-12900H o AMD Ryzen 6900HX.

I colli di bottiglia possono essere un ricordo del passato con un massimo di 32 GB di memoria DDR5 e 2 TB di storage PCIe Gen4x4.

Per garantire che questo hardware bestiale rimanga fresco, HP ha dedicato molta attenzione al design termico. È stata aggiunta una heat pipe aggiuntiva e l'IO è stato spostato sul retro del portatile per consentire una ventilazione aggiuntiva sui lati del portatile.

Naturalmente, tutto questo hardware di alto livello non è utile senza uno schermo: HP offre quindi un display IPS QHD 165Hz con un tempo di risposta di 3 ms e una copertura sRGB del 100%.

L'Omen 16 è disponibile nei colori Shadow Black o, il nostro preferito, Ceramic White. Dovrebbe arrivare quest'estate a un prezzo di partenza di 1199,99 dollari (circa 965 euro).

Il Victus 15 è stato progettato per essere un punto di ingresso ideale nel mondo dei giochi per PC. Si colloca all'estremità più economica dello spettro, ma è comunque in grado di giocare seriamente ed è disponibile in alcune nuove e attraenti opzioni di colore.

Il Victus 15 è disponibile in argento, blu e bianco e può essere configurato con una Nvidia GeForce RTX 3050 Ti o una Radeon RX 6500M.

Per l'elaborazione, è possibile scegliere un Intel Core i7 12700H o un Ryzen 7 5800H con 16 GB di memoria DDR4 a 3200 MHz.

Confronto tra le GPU GeForce RTX serie 30 di Nvidia e i suoi modelli serie 10 Di Pocket-lint International Promotion · 18 Maggio 2022

Il Victus 15 rimane relativamente portatile grazie al suo ingombro di 15 pollici e dispone di un display FHD a 144 Hz per un gameplay fluido.

Rispetto ai modelli Victus precedenti, il nuovo 15 ha un aumento dell'area di ventilazione del 146% per un raffreddamento ottimale e un miglioramento del flusso d'aria complessivo del 7%.

Il Victus 5 sarà disponibile quest'estate a un prezzo di partenza di 799,99 dollari (circa 645 euro).

Scritto da Luke Baker. Modifica di Max Freeman-Mills.