(Pocket-lint) - HP ha rivelato a Pocket-lint che l'informatica sta entrando in una nuova fase, che potrebbe essere guidata da nuovi fattori di forma e dal Metaverse.

Parlando all'ultimo episodio del Podcast Pocket-lint , il presidente dei sistemi personali dell'azienda, Alex Cho, ci ha detto che la pandemia ha cambiato radicalmente il nostro approccio al lavoro e, di conseguenza, anche il modo in cui interagiamo con i PC sta cambiando.

"Riteniamo che il lavoro ibrido creerà chiaramente un'opportunità per molti nuovi tipi di fattori di forma", ha affermato. "E la possibilità di spostarsi, lavorare da qualsiasi luogo, connettersi con qualsiasi luogo, collaborare da qualsiasi luogo, sta davvero guidando molto.

"Prevediamo pienamente che ci sarà molta più innovazione nei fattori di forma. Stiamo già iniziando a vederla al di là di uno schermo e una tastiera. Stiamo vedendo fattori di forma come 360s [laptop convertibili] - quelli che hanno la capacità per non solo digitare, ma anche guardare video. La possibilità di passare a qualcosa di più facile da consumare".

Il prossimo Metaverso può portarlo ancora oltre.

"In molti modi, è davvero un'estensione di molte tendenze che sono già state in atto", ha spiegato.

"Quando ci pensi, Internet era un luogo in cui le persone si scambiavano solo informazioni, poi ha iniziato a essere un forum attraverso il quale c'era molta più interazione sociale. Il Metaverse è una continuazione di quello in cui ci sarà molto di più attività al di là della semplice informazione e connessione sociale.

"Basta pensare già alla convergenza che vediamo con i concerti che si tengono all'interno dei videogiochi.

"Ed è questo che è davvero eccitante in questo spazio: stiamo davvero consentendo alle persone di connettersi meglio.

"I PC erano qualcosa che erano strumenti che venivano usati in qualche modo di lato, ma ora stanno diventando il fulcro di come le persone svolgono la vita, il lavoro e la scuola".

Forse il Metaverso ha molto senso, dopotutto.

Scritto da Rik Henderson.