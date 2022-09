Honor presenta all'IFA il rinnovato laptop MagicBook 14

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Honor ha presentato una serie di nuovi prodotti all'IFA 2022, tra cui il suo ultimo computer portatile, il MagicBook 14.

È la prima volta che Honor inserisce il proprio sistema operativo Turbo in un computer portatile e, sebbene le convenzioni di denominazione siano un po' strane, si tratta fondamentalmente di un aggiornamento interno del MagicBook 14 esistente.

Ci sono anche alcuni aggiornamenti graditi, tra cui un notevole aumento della durata della batteria che dovrebbe durare 17 ore con una sola carica, mentre con un'accensione di 15 minuti si ottengono 3,5 ore di utilizzo.

Si tratta di un vantaggio per chi lavora in movimento, così come l'aumento di quasi il 21% della potenza effettiva grazie al processore Intel Core i5-12500H di 12a generazione aggiornato.

Se lo si desidera, è possibile configurarlo con una scheda grafica dedicata, anche se non sappiamo quanto sia conveniente.

Per quanto riguarda il design, si tratta di un modello molto simile al MacBook, con un'opzione di colore Space Gray che, a dire il vero, non sapevamo che altre aziende potessero chiamare così.

Honor ha dichiarato che i preordini per il portatile dovrebbero partire oggi, anche se non ha ancora comunicato il prezzo del portatile, che sarà una variabile fondamentale.

Scritto da Max Freeman-Mills.