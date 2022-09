Honor vuole incrementare la collaborazione tra dispositivi grazie a MagicOS 7.0

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Honor ha utilizzato il suo keynote dell 'IFA 2022 per presentare MagicOS 7.0. Il nuovo sistema operativo è stato progettato per potenziare la collaborazione tra i dispositivi Honor per un'esperienza utente più fluida.

MagicOS faciliterà la collaborazione tra dispositivi di piattaforme diverse, il che significa che il telefono Android, il laptop Windows e i dispositivi IoT saranno più in sintonia tra loro.

Il progetto segue un percorso simile a quello di altri produttori e abbiamo già visto soluzioni precedenti che mirano a migliorare l'esperienza di lavoro su Android e Windows, cercando di risolvere i punti deboli di questi sistemi.

Samsung offre soluzioni simili quando si lavora su dispositivi Samsung su piattaforme diverse, così come Apple, e sembra che anche Honor voglia sfruttare al meglio i dispositivi che offre.

È importante notare che si tratta di una soluzione a livello di sistema: Honor ha dichiarato che sarà possibile controllare un laptop e un tablet Honor con lo stesso mouse, ad esempio. In questo modo sarà possibile trascinare i file da un dispositivo all'altro o scrivere su uno dei due.

Non è la prima volta che si parla di MagicOS. In passato si era parlato di dispositivi Honor con MagicOS in evidenza, ma ora il progetto si sta avvicinando.

MagicOS 7.0 sarà lanciato ufficialmente nel quarto trimestre del 2022.

Honor ha inoltre confermato l'adesione a diversi consorzi IoT, tra cui Matter e Ola, che consentono una migliore collaborazione multipiattaforma tra i dispositivi, impegnandosi inoltre ad aggiungere Phone Link di Microsoft ai suoi dispositivi internazionali.

Questa funzione è già presente sull'Honor Magic 4 Pro e arriverà sull'Honor 70 tramite un aggiornamento software.

