(Pocket-lint) - Volete far funzionare il vostro Chromebook come se fosse nuovo? C'è un modo semplice per farlo: eseguire un ripristino di fabbrica. O forse volete regalare il vostro vecchio Chromebook a qualcuno ma dovete prima pulirlo. In questo caso, è consigliabile eseguire un ripristino di fabbrica. Qualunque sia la situazione, sappiate che un ripristino di fabbrica cancella tutte le informazioni memorizzate localmente sul disco rigido del vostro Chromebook, compresi tutti i file nella cartella Download.

Quindi, se intendete eseguire un reset di fabbrica sul vostro Chromebook, sappiate che tutti i dati presenti sul portatile andranno persi per sempre. Assicuratevi di eseguire il backup dei file su cloud, come Google Drive, o su un'unità esterna se preferite questo metodo per archiviare vecchie foto, documenti o altro (Pocket-lint ha una guida separata su come funziona Google Drive, se volete saperne di più sul servizio di archiviazione cloud di Google).

In ogni caso, il ripristino delle impostazioni di fabbrica di un computer Chrome OS può essere eseguito in pochi e rapidi passaggi e richiede pochissimo tempo. Ecco come fare.

Come resettare un Chromebook

Per prima cosa, accendete il vostro Chromebook e uscite da esso. Quindi, seguite questi passaggi:

Tenere premuto Ctrl + Alt + Shift + r. Selezionare Riavvia. Nella casella visualizzata, selezionare Powerwash > Continua.

È così semplice. È quindi possibile seguire i passaggi sullo schermo per accedere con un account Google. L'account con cui si accede dopo il ripristino del Chromebook sarà l'account proprietario.

Cosa succede quando si esegue un reset di fabbrica di un Chromebook?

Secondo Google, un reset di fabbrica cancella tutte le informazioni presenti sul disco rigido del Chromebook, comprese le impostazioni, le app e i file.

Un reset di fabbrica cancella il vostro Google Drive?

No. Un ripristino di fabbrica non cancellerà nessuno dei vostri file su Google Drive. Non cancellerà nemmeno i file presenti sul disco rigido esterno, se si è utilizzato uno di questi per il backup del Chromebook.

È possibile eseguire il ripristino di fabbrica di un Chromebook scolastico o lavorativo?

No. Se si utilizza il Chromebook al lavoro o a scuola, non è possibile ripristinarlo. Google consiglia di chiedere all'amministratore di cancellare i dati sul Chromebook e di iscrivere nuovamente il dispositivo alla rete aziendale o scolastica.

Volete saperne di più?

Google ha una pagina di supporto se avete bisogno di ulteriori dettagli. È disponibile anche un'altra pagina di supporto su come configurare un Chromebook dopo averlo resettato.

