Google abbandona i piani per i Pixelbook

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Google ha sciolto il suo team Pixelbook e ha cancellato il prodotto.

Il Chromebook di punta, il cui debutto è previsto per il prossimo anno, era già in fase di sviluppo e la notizia giunge un po' a sorpresa.

-

L'amministratore delegato diGoogle, Sundar Pichai, ha dichiarato in precedenza che intende rallentare le assunzioni e tagliare alcuni progetti, e sembrerebbe che il team del Pixelbook sia stato uno dei primi ad andarsene.

"In alcuni casi, ciò significa consolidare gli investimenti che si sovrappongono e snellire i processi", ha dichiarato Pichai in una nota interna, a luglio.

"In altri casi, significa sospendere lo sviluppo e riallocare le risorse in aree a più alta priorità". - E questo sembra essere ciò che è successo in questo caso.

La linea Pixelbook consisteva in Chromebook di fascia alta che mostravano il sistema operativo al suo meglio.

Date un'occhiata a queste brillanti offerte sui portatili Nvidia RTX serie 30 Di Pocket-lint International Promotion · 13 Maggio 2022 Esistono portatili per tutte le tasche e le esigenze, ma tutti sono dotati di incredibili GPU Nvidia.

Ma mentre l'hardware era splendido, il prezzo era difficile da digerire e la maggior parte degli acquirenti di questa fascia di prezzo ha optato per un computer Windows o un MacBook.

L'ultima uscita che abbiamo visto è stata il Pixelbook Go alla fine del 2019, un Chromebook più accessibile, ma comunque ad alte prestazioni, con un prezzo di 649 dollari.

I Chromebook hanno aumentato costantemente la loro popolarità e hanno registrato un vero e proprio boom di vendite quando la pandemia ha colpito per la prima volta, ma la maggior parte ha optato per dispositivi più economici.

Tuttavia, le opzioni per i Chromebook di fascia alta sono più abbondanti che mai e con alcuni produttori in grado di offrire prezzi più competitivi, la presenza di Google in questo settore non è più così cruciale come un tempo.

Siamo dispiaciuti per la scomparsa di questa linea di prodotti, ma chissà, forse tornerà in futuro. Google sembrava aver chiuso con i tablet Android per molto tempo e ora ci aspettiamo un ritorno, lo stesso potrebbe accadere per i Pixelbook.

Scritto da Luke Baker.