Come fare clic con il tasto destro del mouse su un Chromebook

(Pocket-lint) - I Chromebook sono fantastici, vero? Leggeri, portatili e convenienti. Tuttavia, alcune cose semplici come il clic con il tasto destro del mouse o il copia e incolla su un Chromebook possono essere una seccatura.

I semplici comandi e le scorciatoie a cui si è abituati su un portatile Windows non sempre si traducono facilmente su un Chromebook. Non preoccupatevi, però, perché siamo qui per aiutarvi.

Trucchi e suggerimenti per i Chromebook: Ottenere il massimo dal vostro computer Chrome OS

I Chromebook non sono costruiti come gli altri computer portatili. È vero che c'è un trackpad, ma non è possibile fare clic sul lato destro del trackpad e fare in modo che reagisca alle azioni come ci si aspetterebbe. C'è solo un pulsante e questo può essere strano e irritante a volte.

Tuttavia, è possibile fare clic con il tasto destro del mouse. Ci sono due modi semplici per farlo.

Il primo consiste semplicemente nel tenere premuto il tasto ALT sul lato sinistro della tastiera mentre si fa clic sul trackpad come si farebbe normalmente per selezionare il testo o fare clic su un pulsante. In questo modo si aprirà il menu delle azioni che si visualizza normalmente facendo clic con il tasto destro del mouse.

Forse conoscete già i gesti del trackpad grazie all'uso di altri computer portatili. Anche i Chromebook hanno questa possibilità. Un gesto che si può utilizzare è semplicemente quello di mettere due dita sul trackpad. Questo gesto equivale a un clic con il tasto destro del mouse e apre il menu necessario per eseguire altre operazioni.

Con i gesti si possono fare anche altre cose. Usando due dita e scorrendo verso l'alto e verso il basso il trackpad si può scorrere una pagina verso l'alto e verso il basso. Passando due dita a sinistra si torna alla pagina precedente, passando due dita a destra si va avanti.

È anche possibile scorrere o toccare e fare clic con tre dita per fare altre cose. Esiste ogni tipo di scorciatoia per il trackpad.

I trackpad possono essere frustranti, quindi a volte è più facile collegare un mouse e usarlo al suo posto. Se collegate un qualsiasi mouse USB standard al vostro Chromebook, scoprirete che potrete fare clic con il tasto destro del mouse nel modo normale molto più facilmente.

Può sembrare stupido, ma a volte le soluzioni più ovvie sono anche le migliori.

Scritto da Adrian Willings.