Come copiare e incollare su un Chromebook

(Pocket-lint) - Se avete un Chromebook, potreste aver scoperto che operazioni semplici come il copia e incolla non sono così facili come vorreste.

Copiare e incollare il testo da una cosa all'altra dovrebbe essere semplice, quindi se avete bisogno di sapere come farlo mentre usate il vostro Chromebook, seguiteci mentre vi diamo i suggerimenti necessari.

Uno dei modi più semplici per copiare e incollare su un Chromebook è utilizzare le scorciatoie da tastiera. Se avete già utilizzato un computer Windows, queste scorciatoie vi saranno familiari.

Per copiare e incollare con la tastiera è sufficiente evidenziare l'elemento da copiare. Usate il trackpad per posizionare il cursore vicino al punto in cui volete copiare, quindi tenete premuto il tasto shift mentre spostate il cursore nella direzione giusta usando i tasti freccia. In questo modo si evidenzia il testo in questione e si possono copiare facilmente parole o intere frasi.

Una volta evidenziato il testo desiderato, tenete premuto il tasto CTRL sulla sinistra della tastiera e premete C. Questa è la scorciatoia per copiare.

Il passo successivo consiste nel fare clic sulla finestra, sulla scheda o sull'applicazione in cui si sta cercando di copiare il testo e premere CTRL+V. In questo modo si incolla il testo copiato.

Se siete impegnati a copiare e incollare sul vostro Chromebook, potreste scoprire che state copiando altre cose insieme al testo senza volerlo.

Selezionando il testo dal web, a volte il codice HTML viene copiato insieme al testo e questo può causare problemi in altri punti, con la comparsa di stili strani o di codice dove non dovrebbe essere.

La buona notizia è che è possibile copiare e incollare e rimuovere il codice allo stesso tempo. Innanzitutto, iniziate a copiare come fareste normalmente. Ma invece di incollare immediatamente, fate clic nel punto in cui volete incollare e fate clic su CTRL+SHIFT+V. Questa è la scorciatoia predefinita per incollare senza formattazione. Rimuoverà tutti i fastidiosi stili, codici o altro e vi lascerà solo il testo.

In alternativa, è possibile incollare il testo in un editor di testo come Text and Caret prima di incollarlo ovunque si voglia ottenere il testo. In questo modo si elimina anche la formattazione.

Come sapete, il design dei Chromebook non è come quello degli altri computer portatili. Sebbene i Chromebook abbiano un trackpad, non hanno due pulsanti come un trackpad tradizionale, quindi non è possibile premere sul lato destro del trackpad per fare clic con il tasto destro. Questo può rendere difficile l'accesso al menu che normalmente ci si aspetta di vedere facendo clic con il tasto destro del mouse.

Ovviamente è possibile collegare un mouse e utilizzarlo al suo posto, ma esiste un modo per fare clic con il pulsante destro del mouse senza doverlo fare. È sufficiente premere contemporaneamente due dita sul trackpad.

L'altro modo per copiare e incollare è usare il trackpad per evidenziare il testo desiderato e poi premere due dita sul trackpad per aprire il menu. Da questo menu, si vedrà l'opzione per copiare, incollare e incollare senza formattazione. È quindi sufficiente fare clic su Copia e replicare il processo ovunque sia necessario il testo.

È possibile utilizzare il menu del tasto destro del mouse anche per copiare le immagini. È sufficiente fare clic sull'immagine, quindi utilizzare la scorciatoia a due dita del trackpad per aprire il menu. Da qui fate clic su Copia immagine e poi copiatela nel documento o in qualsiasi altro punto.

Ci sono altre cose che vale la pena sapere per semplificare la vita quando si cerca di copiare e incollare su Chromebook:

Oltre a fare clic con due dita sul trackpad, è possibile accedere al menu tenendo premuto il tasto ALT e facendo clic contemporaneamente sul trackpad.

È possibile utilizzare il trucco delle due dita o ALT+click per copiare facilmente gli URL dei video (ad esempio per condividere i video di YouTube).

Per copiare un'intera pagina, anziché solo un frammento di testo selezionato, utilizzare la scorciatoia da tastiera CTRL+A. In questo modo, però, si copiano tutti i contenuti della pagina.

Se avete bisogno di copiare più cose contemporaneamente, esistono estensioni per Chromebook che possono aiutarvi. MultiCopy Clipboard, Copy & Paste è un esempio da provare. Questa funzione memorizza le cose in locale in modo da potervi accedere quando ne avete bisogno.

Scritto da Adrian Willings.