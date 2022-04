Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Dell ha un nuovo 2-in-1 ultra-premium in arrivo, chiamato Latitude 9330, e sembra un sogno diventato realtà per i lavoratori remoti.

Come con molti dei portatili Intel 12th Gen Evo, la privacy e l'efficienza sono in prima linea nel design. Il rilevamento dell'osservatore può garantire che i dati preziosi non vengano spiati quando si lavora da una caffetteria, e lo schermo si blocca automaticamente quando ci si allontana, mantenendo i file al sicuro e risparmiando la durata della batteria.

Il Latitude 9330 è costruito per i professionisti che si trovano in innumerevoli chiamate in conferenza, e così molte delle caratteristiche sono orientate a fornire la migliore esperienza di videochiamata possibile.

Questo è meglio evidenziato dalla presenza di scorciatoie capacitive touch Zoom sul trackpad che permettono di silenziare il microfono, accendere e spegnere la webcam, aprire la chat e condividere lo schermo con una sola pressione.

La webcam ha una risoluzione Full HD e un otturatore integrato per la privacy che si apre e si chiude durante le videochiamate. È accoppiata con microfoni e altoparlanti migliorati per assicurarti di sentire ogni dettaglio nelle tue riunioni.

Come ci si aspetterebbe da un portatile business premium, anche questo non è da meno. Ha un processore Intel i7 di 12° generazione, storage NVMe di 4° generazione e fino a 32GB di RAM LPDDR5.

Viene anche fornito con la tecnologia di ricarica più veloce di Dell, ExpressCharge 2.0, che può riportare la batteria all'80 per cento in 40 minuti.

Il Latitude 9330 sarà disponibile in tutto il mondo da giugno, i prezzi devono ancora essere confermati.

Scritto da Luke Baker.