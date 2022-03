Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Dell ha rinnovato la sua serie di laptop professionali Latitude per il 2022, inclusi i processori Intel di 12a generazione e la connettività più recente sotto forma di 5G e Wi-Fi 6E .

La nuova formazione si concentra sul lavoro ibrido e presenterà processori, specifiche della fotocamera e microfoni migliorati per aiutare in una giornata di lavoro piena di riunioni Zoom .

Per supportare questo, il software Dell Optimizer dispone di una serie di nuove funzionalità incentrate sulla privacy e sulla comodità quando si lavora fuori dall'ufficio.

Ciò include il rilevamento degli spettatori, in grado di rilevare qualcuno che sbircia alle tue spalle e la soppressione del rumore di fondo a due vie per migliorare la qualità della chiamata.

C'è anche un modello che ha scorciatoie Zoom capacitivo integrate nel trackpad.

Il Latitude 9430 è un laptop ultra-premium o 2-in-1 con quello che Dell afferma essere il miglior rapporto schermo-corpo su un laptop aziendale da 14 pollici. Continuando il tema, contiene anche una nuova fotocamera FHD per videochiamate più nitide.

Il nuovo Latitude 7330 nella sua configurazione Ultralight pesa solo 0,967 kg e conserva un'ampia varietà di porte per tenerti connesso. Dell afferma che fa tutto questo pur mantenendo la sua affidabilità di livello mondiale.

Insieme ai nuovi notebook , Dell ha introdotto anche la sua nuova penna attiva ricaricabile Premier, la prima penna attiva al mondo con tracciamento Tile che può essere individuato tramite l'app Tile.

Naturalmente, è in arrivo un aggiornamento anche per la sua serie Latitude 5000, così come l'introduzione di un nuovo Latitude 3330.

Scritto da Luke Baker.