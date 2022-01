Dell reinventa l'XPS 13 pensando al minimalismo

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Dell ha presentato la sua ultima versione dell'XPS 13 , questa volta chiamata XPS 13 Plus. È una riprogettazione sorprendente che siamo sicuri si rivelerà divisiva.

Immediatamente, siamo rimasti colpiti dal design minimalista, grazie soprattutto al trackpad senza cuciture del dispositivo che consente linee più pulite di quanto non abbiamo mai visto su un laptop.

Il trackpad è in vetro e fornisce un feedback tattile, non siamo sicuri di quanta parte dell'area possa essere utilizzata come touchpad, ma non vediamo l'ora di scoprirlo.

L'altro cambiamento immediatamente evidente è la riga della funzione touch capacitiva, che può essere facilmente commutata sui tasti multimediali quando lo si desidera. Possiamo vedere i vantaggi qui, specialmente quando si tratta di estetica, ma immaginiamo che la mancanza di una riga di funzione fisica sarà un grande ostacolo per alcuni.

Best VPN 2021: le 10 migliori offerte VPN negli Stati Uniti e nel Regno Unito Di Roland Moore-Colyer · 4 gennaio 2022

Il nuovo computer portatile è stato progettato intorno 28W relativamente assetati di potere di Intel i processori 12 gen , per ospitare questo, Dell ha rinforzato i tifosi e dice il nuovo design offre "il 55 per cento migliore flusso d'aria senza aumentare il rumore o la temperatura".

Express Charge 2.0 significa che il laptop può essere caricato fino all'80% in meno di un'ora.

La riprogettazione presenta copritasti più grandi che secondo Dell rendono la tastiera "comoda, fluida ed efficiente ad ogni pressione dei tasti".

Le solite cornici sottili e le opzioni OLED sono presenti sul nuovo modello e sono accompagnate da un nuovo design a quattro altoparlanti. Due altoparlanti sparano verso l'alto da sotto la tastiera e due verso il basso dalla base, promettendo un grande suono da un piccolo chassis.

L'XPS 13 Plus è disponibile nelle finiture Platinum o Graphite e sarà disponibile in tutto il mondo dalla primavera del 2022. Il prezzo deve ancora essere annunciato.