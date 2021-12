Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - In collaborazione con Intel , Dell ha svelato la sua visione del futuro per un design di laptop sostenibile, riutilizzabile e riparabile.

Il laptop si chiama Concept Luna e, se Dell utilizza le idee presentate, potrebbe ridurre limpronta di carbonio dei computer fino al 50% rispetto ai suoi prodotti attuali.

Dell ha iniziato riducendo le materie prime ed è riuscita a ridurre la scheda madre del 75% in meno, con il 20% in meno di componenti utilizzati.

Ha anche reso il laptop più efficiente e, così facendo, può utilizzare batterie a ciclo profondo più piccole. Lidea è che le batterie saranno in grado di sopravvivere al laptop e possono essere raccolte e riutilizzate nei laptop futuri, cosa che non è fattibile con le batterie di oggi.

Dell ha ridotto il numero di viti a sole quattro, consentendo al laptop di essere aperto per la riparazione molto più facilmente e rapidamente sia dai suoi ingegneri che da coloro che desiderano armeggiare a casa.

Anche i materiali utilizzati sono più ecologici. Il guscio in alluminio viene lavorato dallenergia idroelettrica e utilizza un design stampato per ridurre gli sprechi. Anche il PCB ha visto una riprogettazione, utilizzando una base in fibra di lino e un polimero idrosolubile per la colla. Ciò renderà i componenti molto più facili da riciclare.

Dell vuole aumentare la modularità dei componenti allinterno del laptop, consentendo lo scambio tra dispositivi diversi, indipendentemente dal fatto che siano difettosi o che necessitino solo di un aggiornamento. Ciò ridurrebbe gli sprechi dovuti a incompatibilità e renderebbe la riparazione fai-da-te molto più semplice rispetto ai progetti attuali.

È solo un concetto in questa fase, ma Dell prevede di prendere le migliori idee da Concept Luna e implementarle nei suoi prodotti futuri. Con il movimento del diritto alla riparazione che sta guadagnando terreno a livello globale, lapproccio mostrato qui è il tipo di cosa che ci aspettiamo di vedere diventare un luogo comune con i produttori di laptop.