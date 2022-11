Oggi potete risparmiare sui computer portatili Asus ZenBook Duo 14

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Questi laptop Asus ZenBook Duo 14 sono ideali per la produttività, con due schermi e la potenza di elaborazione necessaria per portare a termine il lavoro. Sono ora più accessibili grazie alle offerte del Black Friday, che prevedono sconti significativi sul prezzo abituale.

Se stavate cercando una scusa per comprarvi un computer portatile di lusso, queste offerte potrebbero fare al caso vostro.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Asus ZenBook Duo 14 UX482 - risparmio di $300 Questo modello è dotato di un processore Intel Core i7-1195G7 più potente e di altre caratteristiche, tra cui la finitura Celestial Blue, ma ha anche un forte sconto Black Friday. Visualizza offerta

A parte gli sconti significativi del Black Friday, questi laptop Zenbook Duo sono interessanti per molte ragioni. Non si tratta solo di portatili ultraportatili di qualità superiore con specifiche potenti, ma anche di macchine ricche di funzionalità e dall'aspetto accattivante.

L'attrazione più grande potrebbe essere lo ScreenPad Plus, un display secondario inclinabile da 12,7 pollici che si trova sotto lo schermo principale e apre un mondo di possibilità di produttività. Lo schermo è un display tattile ideale per disegnare o scrivere, posizionare altre app o utilizzare i controlli dedicati in vari modi.

Abbiamo visto e recensito diversi modelli di ZenBook Duo in passato e li abbiamo trovati fantastici per una varietà di attività, ideali per i creativi ma anche per la produttività quotidiana. Il design insolito fa sì che lo Zenbook Duo si distingua dalla massa dei laptop "normali", ma con caratteristiche che non sono solo espedienti.

Scritto da Adrian Willings.