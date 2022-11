Risparmia 200 dollari su un MacBook Air M1 in vista del Black Friday

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Il MacBook Air di Apple non ha bisogno di presentazioni, è da sempre una scelta obbligata per chi cerca potenza e portabilità.

Quando Apple ha introdotto la versione M1 nel 2020, ci ha stupito con le sue prestazioni e la sua efficienza.

Certo, oggi è disponibile la versione M2, ma il processore M1 è ancora in grado di soddisfare le esigenze della maggior parte degli utenti.

In vista del Black Friday 2022, Amazon ha ridotto i prezzi di questo vecchio modello di circa il 20%.

E quando ci sono sconti del genere, vale la pena di prendere in considerazione questo modello rispetto a quello più recente e più costoso.

MacBook Air M1- risparmio di 200 dollari Questa configurazione offre un processore M1, 8 GB di RAM e 256 GB di memoria a stato solido. L'offerta si estende alle opzioni di colore oro, argento e grigio spazio. Un affare a soli 799 dollari. Visualizza offerta

Quando abbiamo recensito il MacBook Air M1, siamo rimasti stupiti dalle sue prestazioni. A tal punto che era difficile consigliare a qualcuno di preferire un MacBook Pro al più economico e portatile Air.

Ora, al prezzo più basso che abbiamo visto fino ad oggi, è un consiglio facile per chiunque abbia bisogno di un aggiornamento del computer portatile.

Se siete tentati, assicuratevi di agire in fretta: questo modello ha ormai qualche anno e probabilmente non sarà disponibile ancora per molto.

Luke Baker