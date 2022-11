Risparmiate 500 dollari su uno dei nostri portatili da gioco preferiti: Asus ROG Zephyrus G14

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - L'Asus ROG Zephyrus G14 è un fantastico portatile da gioco compatto che ha una sorprendente quantità di potenza per il suo piccolo telaio.

Abbiamo apprezzato molto questo portatile quando lo abbiamo visto per la sua portabilità, potenza e prestazioni di gioco. Ora è ancora più interessante grazie allo sconto del Black Friday.

Su Best Buy è in corso un'offerta sull'Asus ROG Zephyrus G14 che prevede uno sconto di 500 dollari sul prezzo di vendita abituale. Si tratta di uno sconto notevole. Ora è possibile acquistare lo Zephyrus G14 a soli 899,99 dollari.

Questa è la migliore offerta che abbiamo visto su questo portatile, anche se se non siete negli Stati Uniti potete usare i link nel nostro widget per vedere se ci sono altre opzioni nella vostra regione:

Questo modello in particolare ha delle specifiche piuttosto decenti per il vostro denaro che includono una CPU AMD Ryzen 7 5800HS, 512 GB di storage SSD NVMe superveloce, 16 GB di RAM DDR4 e una superba GPU Nvidia GeForce RTX 3060. Queste specifiche dovrebbero consentire un lavoro leggero con la maggior parte dei giochi e offrire una grafica piacevole durante le sessioni di gioco.

Il design elegante e leggero lo rende anche perfettamente portatile, in modo da poterlo portare con sé e utilizzare ovunque si voglia. Se siete alla ricerca di un nuovo portatile da gioco ma non volete spendere una fortuna, questo potrebbe essere l'affare che fa per voi.

Scritto da Adrian Willings.