Risparmiate 1.000 euro sul Razer Blade Pro 17 per il Black Friday

(Pocket-lint) - Il Razer Blade Pro 17 è un prodotto serio. Ha una grande potenza per i giochi più recenti, oltre a una qualità costruttiva e un design di prim'ordine.

Ha uno spazioso display da 17 pollici con un incredibile pannello a 360Hz, che garantisce una risposta ottimale per i giochi più competitivi.

Normalmente questo tipo di tecnologia non costa poco, ma con lo sconto di 1.000 sterline previsto dai saldi del Black Friday, il Razer Blade Pro 17 è più allettante che mai.

Nonostante sia di qualche generazione fa, questa configurazione offre ancora molte prestazioni. C'è un Intel Core i7-10875H insieme a una GPU RTX 3060, 16 GB di RAM e un'unità SSD NVMe da 512 GB.

Se a questo si aggiungono uno splendido display, un I/O solido e un robusto chassis unibody in alluminio, si ottiene un prodotto vincente.

Non immaginiamo che questi modelli rimangano in circolazione per molto tempo, quindi se avete bisogno di un upgrade del notebook da gioco, questo è il momento giusto per farlo.

Scritto da Luke Baker.