Il Lenovo IdeaPad Gaming 3 è un affare pazzesco per un portatile da gioco

(Pocket-lint) - I computer portatili per il gaming sono solitamente costosi in modo assurdo: contengono ogni tipo di tecnologia per offrire una grafica eccezionale e FPS elevati, ma costano un occhio della testa.

Questa offerta del Black Friday su un computer portatile da gioco Lenovo, però, contrasta questa tendenza, riducendo di un bel po' (fino al 33%) il prezzo richiesto di solito.

Si tratta del Lenovo IdeaPad Gaming 3. Si tratta di una macchina da gioco di recente uscita che integra una CPU AMD e una scheda grafica Nvidia GeForce RTX 3050.

Negli Stati Uniti il modello 2022 è attualmente in vendita con uno sconto di 300 dollari rispetto al prezzo di listino, per un valore di soli 599,99 dollari. Questa macchina ha una CPU AMD Ryzen 5 6600H, 8 GB di RAM DDR5, un SSD da 258 GB, una GPU Nvidia GeForce RTX 3050 e un display da 15,6 pollici a 1080p.

Nel frattempo, nel Regno Unito un modello con specifiche leggermente diverse è più economico di 200 sterline, con un prezzo di soli 599,99 sterline. Questo modello ha essenzialmente le stesse specifiche, ma con una CPU AMD Ryzen 5 5600H al posto della 6600H. Si tratta comunque di un buon affare, soprattutto grazie alla GPU RTX 3050. Si tratta di un acquisto sensato anche perché dispone di un'unità SSD da 512 GB più grande, il che significa più spazio per i giochi.

