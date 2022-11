Prendete questo portatile Gigabyte AORUS 15P con RTX 3070 per 550 dollari in meno

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Se siete alla ricerca di un affare su un portatile da gioco, allora questo forte sconto sul Gigabyte AORUS 15P potrebbe valere la pena di dare un'occhiata.

Il Gigabyte AORUS 15P è stato lanciato nel 2021 e dispone di un display IPS da 15,6 pollici a 1080p con una frequenza di aggiornamento di 240 Hz. Questo modello vanta un processore Intel Core i7-11800H, 16 GB di RAM, un SSD da 1 TB e una scheda grafica Nvidia RTX 3070.

Al momento del lancio questo modello era venduto al dettaglio a 1.599 dollari, ma ora, come offerta anticipata del Black Friday, ha subito uno sconto di 551 dollari sul prezzo abituale e si trova a soli 1.099 dollari. Non è chiaro per quanto tempo durerà l'offerta, quindi vale la pena di accaparrarsela il prima possibile se non si vuole perdere l'occasione.

Lo stesso modello costa attualmente 1.368,95 dollari su Amazon, quindi è un vero affare su eBay.

Anche se si tratta di un modello un po' più vecchio, questa macchina è ancora molto potente. Dispone di una potente CPU Intel di 11a generazione e di una potenza grafica sufficiente per giocare facilmente ai più recenti giochi per PC tripla A. Questa offerta di laptop è uno dei modi più convenienti per ottenere una scheda grafica RTX 3070, che vi darà la possibilità di sfruttare il ray tracing nei giochi compatibili e di utilizzare il DLSS per migliorare le prestazioni.

Nel frattempo, il veloce pannello con frequenza di aggiornamento di 240 Hz garantirà un'esperienza di gioco fluida e piacevole per gli occhi, perfetta per i giochi più veloci.

Abbiamo apprezzato molto un modello precedente di questo portatile, il Gigabyte Aorus 15G, quando lo abbiamo provato nel 2020, quindi siamo sicuri che anche questo sia un ottimo acquisto.

