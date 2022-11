Questo portatile MSI con GPU Nvidia RTX 3070 è il più economico che abbiamo visto finora

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - IlBlack Friday è alle porte e le offerte si stanno già susseguendo. Una di queste offerte vede un forte sconto su un ottimo portatile da gioco MSI.

Si tratta probabilmente del portatile da gioco RTX 3070 più economico che abbiamo visto. L'acquisto di un portatile da gioco è stato il modo più conveniente per accedere alle ultime schede grafiche di Nvidia negli ultimi due anni e questa offerta lo dimostra ulteriormente.

Questo modello è una macchina brillante sotto diversi punti di vista, con alcune specifiche piuttosto decenti per il vostro denaro, tra cui una CPU Intel Core i7-11800H di 11a generazione, un SSD PCIe NVMe da 512 GB, 16 GB di RAM e Wi-Fi 6. Anche dal punto di vista visivo dovrebbe essere piuttosto piacevole, con uno schermo a 144 Hz di frequenza di aggiornamento che lo rende ideale per giochi veloci e fluidi.

Di solito il prezzo di vendita è di 1.399,00 sterline, ma è in vendita a 949 sterline (con un risparmio di 450 sterline) su Very o a 998,99 sterline su Amazon.

Negli Stati Uniti è in sconto anche un modello più recente con specifiche simili ma con RTX 3050Ti e processore Core i7-12650H. Anche se la GPU non è così sofisticata, questa macchina è ancora un'opzione brillante a un buon prezzo. Con 184 dollari in meno rispetto al solito prezzo.

Se siete alla ricerca di un portatile da gioco decente, che offra buone prestazioni senza farvi spendere troppo, allora queste offerte potrebbero valere la pena di essere prese in considerazione.

