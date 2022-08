Audio-Technica lancia il microfono USB AT2020USB-X

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Audio-Technica ha presentato il suo ultimo microfono USB, l'AT2020USB-X, dal nome accattivante, che sembra poter fare al caso di streamer e professionisti.

Si tratta in realtà di un aggiornamento del microfono AT2020 di Audio-Technica, che rende le cose molto più accessibili grazie all'aggiunta della connettività USB-C.

Ciò significa che è possibile inserirlo in una serie di dispositivi e partire in pochi secondi, con un pick-up direzionale che semplifica la registrazione in modo pulito.

È presente un jack per cuffie integrato che consente di monitorare facilmente il segnale audio e un sistema di controllo del mix che permette di miscelare l'audio con quello del computer.

Il pulsante di disattivazione rapida dell'audio è stato intelligentemente reso sensibile al tocco in modo da essere completamente silenzioso, mentre il supporto da tavolo in dotazione dovrebbe rendere facile il posizionamento senza braccio.

Nel classico stile di Audio-Technica, l'aspetto e la sensazione del microfono sono piuttosto minimalisti e sobri, e il prezzo richiesto è piuttosto ragionevole: 129 sterline o 149 euro.

Il microfono dovrebbe essere ordinabile da Audio Technica già da oggi e sembra un prodotto facile da installare se si desidera un microfono per lo streaming, la registrazione o semplicemente per migliorare l'esperienza di chi videochiama regolarmente.

Scritto da Max Freeman-Mills.