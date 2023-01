Abbiamo provato il nuovo OLED 3D senza occhiali di Asus ed è piuttosto sorprendente

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Nell'ambito del suo evento di lancio al CES, Asus ha presentato la sua nuova tecnologia OLED 3D senza occhiali, chiamata Asus Spatial Vision.

La nuova tecnologia è un'esclusiva di Asus, almeno per quanto riguarda i pannelli OLED, il che implica che potremmo vedere varianti IPS di altri produttori.

Funziona utilizzando la webcam per tracciare ogni occhio e applicando un filtro lenticolare al display, creando un impressionante effetto 3D senza bisogno di occhiali.

Verrà presentato in anteprima sui nuovi ProArt Studiobook 16 e Asus Vivobook Pro 16, previsti per il terzo trimestre del 2023.

Abbiamo avuto la possibilità di provarlo in prima persona in occasione di un briefing pre-CES qualche settimana fa, ed è più impressionante di quanto potessimo immaginare.

L'effetto 3D è davvero profondo e fa apparire gli oggetti fluttuanti fino a una distanza di circa 15 centimetri dal display.

L'effetto può essere applicato anche in senso inverso, facendo precipitare l'immagine verso l'interno, in modo che sembri che si possa raggiungere lo schermo.

Naturalmente, una grande limitazione al momento è la quantità di contenuti che possono trarre vantaggio da questo sistema.

Ci è stata mostrata una dimostrazione dell'uso di questa tecnologia con i modelli 3D, che potrebbe aiutare il processo di progettazione per la modellazione CAD e la stampa 3D.

Abbiamo anche assistito al trailer di Avatar: The Way Of Water, che non è stato sviluppato specificamente per questa tecnologia, ma è stato adattato da un 3D standard con risultati piuttosto eccellenti.

Asus ha stretto una partnership con Dimenco per fornire agli sviluppatori strumenti e linee guida per i contenuti di realtà simulata, tra cui il controllo dei gesti e l'apprendimento interattivo.

Asus spera di costruire un ecosistema attorno a questa nuova tecnologia 3D ed è per questo che sta lanciando Spatial Vision sui suoi notebook di classe creator, piuttosto che sui modelli consumer.

Il tempo ci dirà se tutto questo porterà a qualcosa, ma per il momento si tratta di un'impressionante dimostrazione della direzione che la tecnologia 3D sta prendendo.

