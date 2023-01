Asus presenta i suoi nuovi modelli Zenbook al CES 2023

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Asus ha rivelato la sua linea di Zenbook per il 2023 nell'ambito della presentazione al CES.

I nuovi modelli sono tutti dotati di schermi OLED e dei più recenti e avanzati chip di Intel e Nvidia.

Diamo un'occhiata a ciò che ci aspetta nei prossimi dodici mesi.

Zenbook Pro 16X OLED

Lo Zenbook Pro 16X viene presentato come il più potente Zenbook del marchio fino ad oggi. È dotato di un processore Intel unico, il Core i9 13905H, combinato con il design Supernova System-on-Module di Asus.

Questa nuova tecnica SoM consente di ridurre l'area del nucleo della scheda madre del 38%, aumentando così l'efficienza complessiva del raffreddamento del portatile. A sua volta, ciò significa che c'è più spazio per i componenti della GPU, consentendo alla macchina di funzionare con un TDP più elevato e di ottenere maggiori prestazioni dalla GPU.

A proposito della GPU, è configurata con le più recenti schede grafiche Nvidia della serie 40 per computer portatili e con un massimo di 32 GB di memoria LPDDR5.

Proprio come i portatili da gioco ROG di Asus, lo Zenbook Pro 16X utilizza un composto termico in metallo liquido per favorire il raffreddamento, rendendo meno evidente il confine tra macchina da gioco e workstation creativa.

Naturalmente, nessuna potenza creativa è completa senza un display stellare, e il 16x è all'altezza anche su questo fronte: ha un pannello OLED touchscreen 16:10 3.2K con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e supporto HDR.

Zenbook Pro 14 OLED

Lo Zenbook Pro 14 OLED è un concentrato di potenza portatile con un peso di soli 1,65 kg e uno spessore inferiore a 1,8 cm.

Nonostante le dimensioni contenute, può essere configurato con un Core i9 13900H e una GPU dedicata GeForce RTX 40-series.

Vanta un display OLED a 120 Hz con supporto Dolby Vision e convalidato da Pantone per la precisione dei colori.

Lo Zenbook Pro 14 è inoltre dotato di Asus DialPad, una versione virtuale dell'Asus Dial fisico, integrato nel trackpad per un controllo intuitivo delle applicazioni creative.

Zenbook 14X OLED

Lo Zenbook 14X OLED è disponibile in due colori, Sandstone Beige e Inkwell Gray.

La variante Sandstone è particolarmente interessante, grazie a una nuova tecnica di rivestimento che conferisce una finitura simile alla ceramica e una sensazione simile alla pietra.

Il design è sottile e leggero, ma può essere configurato con un Core i9 13900H e una GeForce RTX 3050.

Per quanto riguarda l'archiviazione, è possibile scegliere un'unità SSD PCIe 4.0 da 1 TB e fino a 32 GB di LPDDR5.

Come per gli altri modelli Zenbook OLED, è disponibile un pannello 16:10 a 120 Hz con un'ottima precisione dei colori.

Prezzi e disponibilità non sono ancora stati comunicati.

