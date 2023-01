Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Asus ha presentato al CES 2023 una nuova tastiera da gioco ricca di funzioni che normalmente si trovano solo su una tastiera personalizzata.

La ROG Azoth è una tastiera da gioco wireless al 75% che include caratteristiche straordinarie come gli interruttori sostituibili a caldo, i keycaps PBT a doppio fuoco, un display OLED integrato e tre strati di smorzamento del suono.

Si tratta di un kit serio che offre tutte le caratteristiche più interessanti che i giocatori apprezzeranno. È dotato di connettività wireless SpeedNova a 2,4 GHz e Bluetooth, oltre agli interruttori meccanici NX di ROG, alla registrazione di macro al volo e altro ancora.

Come la linea SteelSeries Apex Pro, il ROG Azoth è dotato di un display multifunzione che può essere utilizzato per mostrare ogni tipo di informazione, dalle informazioni sul sistema alle animazioni, al nome della canzone che si sta ascoltando e altro ancora.

Asus afferma che il ROG Azoth è in grado di gestire fino a 2.000 ore di gioco in modalità wireless o di utilizzare il Bluetooth per collegare più dispositivi contemporaneamente.

Tuttavia, sono le caratteristiche nascoste che dovrebbero rendere piacevole l'uso di questo dispositivo, in quanto è dotato di guarnizioni in silicone e di tre strati di materiali smorzanti per assorbire ed eliminare il rumore del ping e migliorare l'esperienza di digitazione. Questo sembra offrire una digitazione più ammortizzata e piacevole rispetto ad altre tastiere personalizzate e una finitura complessiva più silenziosa.

Un'altra caratteristica di questa tastiera, che normalmente si trova solo sulle tastiere personalizzate, è la possibilità di sostituire gli interruttori. Viene fornita con interruttori prelubrificati per un'esperienza più fluida, ma consente anche di sostituirli con altri con facilità.

Di serie, è possibile scegliere tra ROG NX blue (tattile e a scatto), ROG NX brown (ultra tattile) e ROG NX Red (lineare e liscio). Gli interruttori rossi sono la scelta migliore per i giocatori, con 1,8 mm che offrono una risposta rapida, mentre gli interruttori marroni e blu richiedono una pressione maggiore ma sono migliori per la digitazione quotidiana.

Tutti utilizzano lo stesso stile di stelo degli interruttori Cherry MX standard, quindi è possibile utilizzare facilmente i propri keycaps after-market se lo si desidera.

Speriamo di poterne sapere di più presto. Nel frattempo, guardate lo streaming completo del lancio per vedere tutto ciò che ROG ha rivelato.

Scritto da Adrian Willings.