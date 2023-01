Asus ROG presenta una serie di nuovi portatili da gioco al CES 2023

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - La divisione gaming di Asus, Republic of Gamers, ha inaugurato il CES in grande stile, presentando una serie di portatili da gioco ad alte prestazioni per il 2023.

I nuovi portatili puntano alle massime prestazioni e sono dotati dei chip più recenti e più avanzati di Intel, AMD e Nvidia.

Come di consueto, per sfruttare appieno il potenziale di questo hardware, l'attenzione è rivolta al raffreddamento e i miglioramenti apportati al flusso d'aria, alla dissipazione e al software rendono questi modelli più freschi e silenziosi che mai.

Alcuni modelli utilizzano anche il composto di metallo liquido di Thermal Grizzly, Conductonaut Extreme, invece della tradizionale pasta termica, per migliorare il raffreddamento e la durata. Asus è ancora l'unico produttore di computer portatili a impiegare questa tecnica su larga scala.

Quindi, immergiamoci e diamo un'occhiata ai modelli:

2023 Strix lineup

Scar 16/18

G16/18

Scar 17

G17

Il cambiamento più evidente dei nuovi modelli Strix è che gli Scar 16 e 18 e i G16/18 sono tutti dotati di display 16:10, con un rapporto schermo/corpo dell'89%. Preferiamo di gran lunga i 16:10 per la produttività e, anche se queste macchine sono incentrate sul gioco, è probabile che vengano utilizzate anche per il lavoro. Quindi siamo grandi fan di questa mossa.

La frequenza di aggiornamento è di 240 Hz su tutta la linea, mentre gli Scar 16 e 18 possono essere configurati con un pannello mini-LED QHD, con una luminosità di picco di ben 1100 nit.

Naturalmente, è disponibile una selezione dei più recenti chip Intel di 13a generazione della serie HX, oltre a opzioni Ryzen 9 e fino a una GPU RTX 4090 per laptop con TGP da 175W. Le soluzioni di raffreddamento sono state migliorate in tutta la gamma e tutti i modelli utilizzano il composto di metallo liquido Conductonaut Extreme.

2023 Zephyrus

Duo 16

G16

M16

G14

L'ultima iterazione del fantastico Duo 16 a doppio schermo vede un raffreddamento migliorato con un flusso d'aria superiore del 30% rispetto al modello precedente. Può essere configurato con un pannello Mini-LED QHD a 240 Hz e un processore Ryzen 9 Zen 4. Lo schermo è dotato di un nuovo rivestimento inciso nel pannello stesso, per offrire immagini più nitide.

L'M16 è il primo portatile da 16 pollici di Asus ad essere dotato dell'illuminazione AniMe Matrix sul coperchio. Il marchio ha in qualche modo compresso un display 16:10 da 16 pollici in uno chassis da 15 pollici, con un rapporto schermo/corpo del 92%, per una portabilità senza precedenti.

Il G16 è ora in grado di erogare fino a 120 W di potenza alla GPU, con una RTX 4090 a bordo, in uno chassis spesso solo 19,9 mm e dal peso di soli 2 kg.

Il G14 può essere configurato con un display AniMe Matrix o un Mini LED da 165 Hz, ma purtroppo non è possibile averli entrambi sulla stessa macchina. Utilizza un'enorme camera di vapore, metallo liquido e ventole Arc Flow per consentire un TGP fino a 125W; questo modello è inoltre configurabile con una GPU RTX 4090.

Linea 2023 Flow

Z13

X13

X16

Mobile XG di nuova generazione

La linea Flow di Asus si arricchisce di un nuovo dock mobile XG, con l'ultima Nvidia GeForce RTX 4090 al centro. Questa nuova unità sarà compatibile anche con i modelli attuali, se siete alla ricerca di un aggiornamento.

Il convertibile Z13 riceve un rivestimento Gorilla Glass DXC sul display e una nuova tastiera RGB. Inoltre, passa ai più recenti chip Intel e Nvidia serie 40 di 13a generazione, oltre a una ricarica da 130 W, rispetto ai 100 W del modello attuale.

L'X13 ha un aumento del 20% della capacità della batteria e una piccola modifica al design. Il touchpad è più grande del 56% e la tastiera è stata spostata verso il display. Può essere configurato con un processore Ryzen 9 e una GPU RTX 4070.

Il Flow X16 può essere configurato con uno schermo touchscreen Gorilla Glass DXC fino a QHD 240Hz, processore i9 13900H, 2TB di memoria SDD e Nvidia RTYX 4070. Supporta l'input tramite stilo, Nvidia Canvas e il dock mobile XG.

