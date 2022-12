Asus annuncia il lancio di un computer portatile OLED 3D al CES 2023

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Asus potrebbe prepararsi a lanciare un nuovo notebook con display OLED 3D al CES 2023.

Ci aspettiamo una serie di lanci alla fiera di Las Vegas di gennaio, e Asus non ha parlato dei suoi piani.

Tuttavia, l'azienda ha avviato una campagna teaser, non solo confermando l'evento di lancio, ma anche fornendo alcuni suggerimenti su cosa aspettarsi.

Prima di tutto ci sono le immagini generali che Asus ha diffuso sui social, utilizzando un'immagine in 2D che in realtà è in 3D quando cambia la prospettiva.

Poi c'è la ricomparsa delle immagini in stile Magic Eye. Sì, se avete ancora la tecnica, date un'occhiata all'immagine qui sopra e vedrete il messaggio spuntare dal centro.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Vuoi dire che hai dimenticato come cambiare selettivamente il punto focale dei tuoi occhi? Voi ragazzi non sapete nemmeno di essere nati. C'è scritto 3D OLED, chiaro come il sole.

Infine, e questo è un po' un indizio, Asus ha condiviso delle immagini che mostrano un computer portatile con la scritta "Una nuova dimensione per l'OLED", con decorazioni di carta che spuntano dallo schermo con una prospettiva profonda (in cima a questa storia).

Quindi Asus probabilmente lancerà un portatile con una sorta di display OLED 3D. Ma vogliamo tornare a questo tipo di tecnologia dopo aver abbandonato la maggior parte della tecnologia 3D circa un decennio fa?

Forse Asus ha intenzione di andare oltre la semplice visualizzazione di immagini con una maggiore profondità. La cornice superiore del portatile sembra avere una proliferazione di fotocamere, e non mancano i dispositivi che ora utilizzano più fotocamere per aggiungere profondità alle immagini.

Siamo ormai nell'era post-3D, dove siamo più interessati alla realtà aumentata, e sospettiamo che questo sia un gioco più grande nel metaverso. E se il nuovo computer portatile di Asus fosse in grado di tracciare con precisione i movimenti e di presentare uno spazio visivo in 3D che si adatta ai movimenti della testa, il tutto renderizzando l'utente in 3D per chi lo guarda?

Sicuramente ora abbiamo più domande che risposte, ma fortunatamente saremo a Las Vegas per fornirvi tutte le informazioni necessarie.

Scritto da Chris Hall.