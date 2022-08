Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Lo Zenbook 17 Fold OLED ci ha stupito al CES di quest'anno, ma all'epoca era un po' un mistero quando sarebbe stato messo in vendita.

Nell'ambito delle attività di Asus per l'IFA 2022, il marchio ha annunciato i prezzi e la disponibilità del futuristico notebook touchscreen.

Il lancio avverrà a livello globale a partire dal quarto trimestre del 2022, con prezzi a partire da 3.299,99 sterline / 3.499,99 dollari.

Certo, non è economico, ma potrebbe essere il portatile più bello dell'anno e ha il potenziale per essere un oggetto davvero utile.

È una sorta di Samsung Galaxy Fold 4 di dimensioni superlative che esegue Windows 11, e questo, a nostro avviso, è davvero entusiasmante.

Lo Zenbook 17 Fold può essere utilizzato come un tablet, quando è aperto, offrendo un enorme display da 17,3 pollici.

Oppure, se preferite, potete usarlo come un laptop, utilizzando la sezione superiore come display da 12,5 pollici a 1080P e la sezione inferiore come tastiera e trackpad su schermo.

Anche per quanto riguarda le specifiche tecniche non è da meno. È alimentato da una scelta di processori Intel Core i7 di 12a generazione con un massimo di 16 GB di RAM e un'unità SSD PCIe 4.0 da 1 TB.

La batteria da 75Wh, con supporto per la ricarica rapida, è molto potente e probabilmente ne avrà bisogno per mantenere il massiccio pannello OLED.

Non sappiamo ancora la data esatta in cui lo Zenbook 17 Fold OLED arriverà sugli scaffali, ma di certo non vediamo l'ora di metterci le mani sopra.

Scritto da Luke Baker. Modifica di Chris Hall.