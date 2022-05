Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - La divisione gaming di Asus, Republic of Gamers, ha presentato una serie di nuovi prodotti in occasione dell'evento virtuale For Those Who Dare: Boundless.

Il primo è il portatile ROG Strix Scar 17 Special Edition. Il modello standard è stato presentato al CES all'inizio di quest'anno e si rivolge agli appassionati di sport che richiedono prestazioni estreme ed elevate frequenze di aggiornamento.

La variante Special Edition offre una potenza ancora maggiore grazie al passaggio all'ultimo processore Intel Core i9-12950 HX di 12a generazione. Un potente chip mobile da 65W in grado di raggiungere i 5,2GHz.

Naturalmente, un processore di questo tipo ha bisogno di un raffreddamento serio, e quindi Asus ha collaborato con il produttore di pasta termica di fascia alta, Thermal Grizzly, per sviluppare una formula di metallo liquido ad alte prestazioni chiamata Conductonaut Extreme. Questo nuovo composto viene utilizzato sia sulla CPU che sulla GPU e Asus sostiene che riduce le temperature fino a 10 gradi Celsius rispetto alla normale pasta termica.

Ma non è solo l'interno a essere aggiornato: l'esterno presenta uno speciale motivo a inchiostro invisibile che appare solo alla luce UV. Piuttosto unico.

Asus ha anche annunciato una nuova edizione della linea Flow, il Flow X16. Si tratta di un portatile da gioco convertibile, sottile e leggero, con un display da 16 pollici.

Come il Flow X13 che lo ha preceduto, l'X16 può essere utilizzato in modalità tablet o laptop grazie al suo design incernierato a 360 gradi. Inoltre, supporta il dock mobile XG di Asus, che abbiamo testato con il Flow Z13 all'inizio di quest'anno.

Il Flow X16 racchiude nel suo piccolo telaio un processore AMD Ryzen 6900HS e una Nvidia RTX 3070 Ti. Riuscendo in qualche modo a pesare solo 2,1 kg.

Questo hardware di fascia alta è abbinato a un pannello Mini LED QHD 165Hz con un picco di luminosità sbalorditivo di 1100 nit.

L'evento Boundless di Asus non ha però riguardato solo i computer portatili: il marchio ha infatti presentato anche una nuova linea di accessori.

La linea ROG Slash comprende borse, copricapi e una custodia per laptop. Non era qualcosa che ci aspettavamo di vedere, ma il tutto sembra sorprendentemente bello e funzionale.

I prodotti sono caratterizzati da materiali TPU idrorepellenti abbinati a fibbie oversize e accenti rosa e blu. Come per la maggior parte dei prodotti ROG, c'è una distinta atmosfera cyberpunk, che ci piace.

Infine, Asus ha annunciato un'espansione del gioco ROG Citadel XV, chiamata Scar Runner. Si tratta di un gioco di parkour in prima persona con un elemento puzzle.

Chi possiede il portatile Scar 17 in edizione speciale potrà trovare indizi nascosti sul portatile stesso, anche se non siamo convinti che questo sia il motivo per cui qualcuno acquista una macchina di fascia così alta.

I nuovi laptop saranno disponibili a partire dal terzo trimestre del 2022. Il prezzo del ROG Strix Scar 17 Special Edition partirà da 3.999,99€, mentre non è ancora stato annunciato il prezzo del Flow X16.

Scritto da Luke Baker.