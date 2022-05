Come guardare il livestream dell'evento di lancio di Asus ZenBook Pro

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Asus ci ha impressionato con la sua prima generazione di ZenBook Pro Duo, un eccentrico portatile con un display secondario sopra la tastiera. Poi, nel 2021, ha raffinato ulteriormente il design.

Ora, Asus ha pianificato un evento di lancio dal vivo, chiamato The Pinnacle of Performance, per svelare la prossima generazione dei suoi iconici laptop a doppio schermo.

Se non vedi l'ora di vedere cosa porta in tavola la prossima iterazione (o il giro, se è per questo) - ecco tutto quello che devi sapere sul prossimo evento Asus.

L'evento virtuale dal vivo The Pinnacle of Performance di Asus è il 9 maggio 2022 alle 12:00 EDT. Ecco gli orari internazionali in modo che tu possa sintonizzarti:

San Francisco - 09:00 PST

New York - 12:00 EST

Londra - 17:00 BST

Berlino - 18:00 CEST

Nuova Delhi - 21:30 IST

Tokyo - 01:00 JST, 10 maggio

Sydney - 02:00 AEDT, 10 maggio

Chiunque sia interessato può iscriversi e aggiungere l'evento al proprio calendario visitando questa pagina del sito web di Asus. Abbiamo anche incorporato il flusso video nella parte superiore di questa pagina.

Sappiamo che Asus presenterà due nuovi portatili, lo ZenBook Pro 14 Duo (UX8402) e lo ZenBook Pro 16X (UX7602). Entrambi i dispositivi saranno dotati di schermi OLED a 120Hz che promettono di essere strumenti eccellenti per la creazione di contenuti. Saranno anche piuttosto veloci, grazie alle CPU Intel Core i9-12900H di 12a generazione e alle GPU Nvidia GeForce RTX 3050 Ti all'interno. Mentre non sono pubblicizzati come macchine da gioco, sembra che saranno in grado di gestire alcuni giochi meno intensivi dal punto di vista grafico senza problemi.

Asus dice che metterà in evidenza i miglioramenti delle prestazioni in tutto il suo portafoglio di computer portatili, e promette alcune tecnologie prime al mondo per l'avvio. I nuovi laptop sono stati suggeriti per caratterizzare i sistemi di raffreddamento premium e l'ergonomia intelligente e aggiornata. Grazie all'avanzato AAS Ultra (Active Aerodynamic System), sia lo ZenBook Pro 14 Duo che lo ZenBook Pro 16X dovrebbero beneficiare di prestazioni relativamente senza strozzature.

