I modelli ROG Strix SCAR e Strix G 2022 sono costruiti per gli appassionati di eSport

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Con i suoi ultimi laptop Strix, Asus insegue gli appassionati di eSport con componenti di fascia alta e opzioni di pannello ad aggiornamento rapido.

L'Asus ROG Strix Scar in particolare è costruito per giochi ad alta velocità di aggiornamento, utilizzando uno switch MUX e una GPU Nvidia di fascia alta per offrire le migliori prestazioni grafiche. Può contenere fino a 64 GB di RAM DDR5 in esecuzione a 4800 MHz e un'unità SSD PCIe gen 4 NVMe da 2 TB con uno slot di riserva per l'aggiornamento in futuro.

La 2022 Strix Scar viene fornita con due modelli, versioni da 15 pollici e 17 pollici. Il modello da 15 pollici ha tre diverse scelte di pannello IPS che comprendono la risoluzione QHD con 240Hz, Full HD con 300Hz o QHD a 165Hz. La Scar da 17 pollici offre invece QHD 240Hz o Full HD 360Hz.

Entrambe le opzioni sfoggiano capacità Dolby Vision HDR e Adaptive Sync, tempo di risposta di 3 ms e immagini di gioco piacevoli per gli occhi. Molte cose sono state migliorate sia dentro che fuori. The Scar utilizza il raffreddamento Thermal Grizzly Conductonaut Extreme Liquid Metal che lo rende fino a 15 gradi più fresco per prestazioni superiori.

Per comodità, ha anche un trackpad più grande per un controllo di gioco più accurato quando non si utilizza un mouse autonomo. Un nuovo design elegante include anche una parte superiore della tastiera traslucida che ti consente di vedere all'interno della macchina, un'aggiunta di fantasia accanto allo stile sportivo a matrice di punti.

Nel frattempo, i nuovi ROG Strix G15 e G17 sfoggiano un display Full HD fino a 360 Hz con tempo di risposta di 3 ms, Dolby Vision HDR e Adaptive Sync per l'avvio.

Tutti i modelli 2022 di laptop Strix sono dotati di configurazioni a quattro altoparlanti con surround virtuale Dolby Atmos , cancellazione del rumore AI a due vie in modo che tu possa ancora essere ascoltato quando chatti con gli amici e altro ancora. Contengono anche una batteria da 90 Wh, oltre a una ricarica di tipo C da 100 W per una comoda ricarica quando sei in giro.

C'è molto di cui essere entusiasti per i giochi mobili nel 2022.