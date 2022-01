Il ROG Zephyrus G14 del 2022 vanta un nuovo display Nebula

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Asus è al CES 2022 con una gamma di laptop per i giocatori che verranno lanciati quest'anno. Uno di questi è l'edizione Asus ROG Zephyrus G14 2022.

Come le generazioni precedenti dello Zephyrus G14 , il modello 2022 è progettato per essere ultraportatile pur offrendo molte abilità di gioco. Come ci si aspetterebbe, include le ultime opzioni di CPU e GPU AMD ma molto altro ancora.

Per il 2022, lo Zephyrus G14 vanta sia RAM DDR5 che un SSD PCIe da 1 TB per garantire un multi-tasking veloce e funzionale. Questo modello è anche uno dei primi laptop ROG a sfoggiare il nuovo display Nebula dell'azienda. È uno schermo 16:10 con un tempo di risposta di 3 ms, una risoluzione QHD, una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, una luminosità di picco di 500 nit e una copertura del 100% della gamma di colori DCI-P3.

Come ci si aspetterebbe, l'ultimo G14 è anche un bell'aspetto con una scelta di finiture Eclipse Grey o Moonlight White. Questo coperchio del laptop ha 14.969 fori fresati CNC di precisione con 1.449 mini LED (più dei modelli precedenti) che compongono il display AniMe Matrix. Così puoi personalizzare e personalizzare il tuo laptop con ancora più stili.

Con un'efficiente CPU AMD sotto il cofano, l'edizione 2022 dello Zephyrus G14 dovrebbe continuare a essere all'altezza dei suoi limiti di durata della batteria affidabile e portatile. Un design a camera di vapore dovrebbe anche mantenere la macchina fresca e silenziosa.