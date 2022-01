Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Asus è al CES 2022 e ha rivelato una serie di potenti laptop da gioco per l'anno a venire, incluso l'Asus ROG Zephyrus Duo 16 con doppio schermo.

Come avrai capito dal nome, lo Zephyrus Duo 16 pretende di offrire un pannello da 16 pollici in un corpo da 15 pollici, con un display 4K secondario a mezza altezza nello screenpad plus. Quel display secondario ora scorre verso l'alto e si inclina verso l'alto quando apri la macchina. Garantire un raffreddamento superiore.

Questo meccanismo di scorrimento chiude anche il divario tra i due schermi e offre un'esperienza molto più vicina per un'immersione superiore.

L'Asus ROG Zephyrus Duo 16 offre alcune serie specifiche dello schermo con una scelta di due pannelli. È possibile selezionare il display ROG Nebula HDR o il display esclusivo ROG sviluppato in collaborazione con BOE chiamato pannello Dual Spec.

Il primo di questi offre una risoluzione QHD tramite un pannello mini-LED 16:10 che vanta una frequenza di aggiornamento di 165Hz, certificazione VESA DisplayHDR 1000 e rapporto di contrasto 100.000:1. Mentre il pannello Dual Spec offre la possibilità di passare da 4K 120Hz a Full HD 240Hz in modo da poter scegliere come giocare a seconda dei giochi. O massimizzare la grafica per immagini superbe o concentrarsi sui frame rate per un gioco più competitivo.

Questa macchina esegue Windows 11 come standard e offre le ultime offerte di Intel e Nivida sotto il cofano. Per massimizzare le prestazioni, questa macchina da gioco ultrasottile utilizza anche Thermal Grizzly Conductonaut Extreme Liquid Metal. Asus afferma che il raffreddamento a metallo liquido aiuta lo Zephyrus Duo 16 a funzionare fino a 15 gradi in meno per prestazioni superiori.

L'ammiraglia ROG è completata da sei altoparlanti, Dolby Atmos e anche funzionalità audio ad alta risoluzione. Il tutto racchiuso in un telaio più piccolo rispetto alla generazione precedente.