Come guardare l'evento di lancio dell'Asus CES 2022: The Incredible Unfolds

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Per il CES di quest'anno Asus sta pianificando un evento virtuale per rivelare i suoi prodotti per il 2022.

Ci aspettiamo di vedere diversi lanci di Asus quest'anno e il CES 2022 è il momento perfetto per rivelare dispositivi entusiasmanti. Sebbene al momento non si sappia cosa accadrà, l'indizio potrebbe essere nel titolo dell'evento: "The Incredible Unfolds".

Abbiamo già visto alcuni lanci interessanti dal braccio di gioco di Asus, Republic of Gamers, sotto forma del compatto ROG Flow Z13 , un ROG Zephyrus Duo 16 aggiornato e migliorato e i nuovi laptop SCAR e Strix , ma c'è ancora molto da fare .

Eccitato? Bene, ecco come guardare.

Best VPN 2021: le 10 migliori offerte VPN negli Stati Uniti e nel Regno Unito Di Roland Moore-Colyer · 5 gennaio 2022

L'evento Incredible Unfolds si svolgerà durante il CES 2022 il 5 gennaio 2022. Se sei interessato a vedere cosa viene rivelato, puoi assistere all'evento nei seguenti orari:

Londra - 16:00

Parigi - 17:00

Las Vegas - 08:00

Taipei - 00:00

Puoi andare sul sito ufficiale qui per saperne di più.

Guardare l'evento The Incredible Unfolds è facile. Asus ha già una configurazione di live streaming su YouTube che puoi guardare qui:

In alternativa, puoi guardarlo in diretta su Facebook e tenerti aggiornato sui profili dei social media di Asus: Twitter , Instagram e TikTok .