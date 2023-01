Il MacBook Air di Apple potrebbe diventare più grande nel 2023

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Il MacBook Air di Apple potrebbe diventare un po' più grande, tanto da risultare addirittura più grande di alcuni portatili di livello professionale dell'azienda.

Dopo le indiscrezioni dello scorso anno, secondo le quali Apple stava valutando il lancio di un MacBook Air da 15 pollici, Mark Gurman di Bloomberg ha nuovamente aggiunto peso a queste affermazioni, suggerendo che il nuovo computer debutterà quest'anno. Ma altre voci sul ritorno del MacBook da 12 pollici sembrano essere premature.

Scrivendo nella newsletter settimanale Power On, Gurman ha affermato che un nuovo MacBook Air da 15 pollici è ancora "previsto" per quest'anno, diventando così il MacBook Air più grande di sempre. L'attuale modello di Apple è di 13 pollici più o meno, mentre un tempo l'azienda vendeva anche una versione da 11,6 pollici.

Il MacBook Air da 11 pollici è stato poi sostituito dal MacBook da 12 pollici, una macchina terribilmente limitata dalla CPU Intel a bassa potenza di cui era dotata. Ma si pensava che il passaggio al silicio Apple fosse proprio quello che il dottore aveva ordinato, con Gurman che aveva già suggerito il ritorno del portatile ultrasottile e leggero.

Sfortunatamente, ora non sembra che ciò possa accadere, almeno non nell'immediato.

"Un nuovo MacBook da 12 pollici non è più sulla tabella di marcia di Apple a breve termine", ha dichiarato nel nuovo rapporto. Questo non significa che non si farà, naturalmente, ma Gurman ritiene che l'attuale attenzione di Apple per il lancio delle cuffie AR/VR sia sufficiente a mettere da parte il ritorno del MacBook. Lo stesso vale per gli aggiornamenti di Apple Watch, iPad e AirPods.

Denominato Reality Pro, il nuovo headset potrebbe debuttare già a marzo.

Scritto da Oliver Haslam.