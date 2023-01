Il prossimo Mac Pro potrebbe perdere un'importante caratteristica di quelli precedenti

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Il Mac Pro si sta preparando per il passaggio al silicio Apple, ma un nuovo rapporto sostiene che si perderà una caratteristica importante dei vecchi modelli di Mac Pro.

Mentre Apple ha già trasferito il resto della linea di Mac ai propri chip, allontanandosi da Intel, il Mac Pro è ancora in attesa. Quest'anno probabilmente le cose cambieranno, ma Mark Gurman di Bloomberg sostiene che il nuovo Mac Pro perderà una funzione che davamo per scontata sui modelli precedenti.

Scrivendo nella sua newsletter settimanale Power On, Gurman afferma che il nuovo Mac Pro "mancherà di una caratteristica chiave della versione Intel: la RAM aggiornabile dall'utente". Ciò significa che la RAM con cui il Mac Pro viene fornito sarà quella che avrà per il resto della sua vita utile, proprio come tutti gli altri Mac.

Questo è particolarmente deludente perché il Mac Pro è stato storicamente il Mac modulare, quello che poteva essere aggiornato ed espanso a seconda delle esigenze. Tuttavia, l'uso del silicio Apple con la RAM integrata significa che questo non è possibile, anche se si sperava che Apple potesse fare una sorpresa. Gurman afferma che non sarà così, ma che "ci sono due slot di archiviazione SSD e per schede grafiche, multimediali e di rete". Ci sarà almeno una certa modularità.

Per quanto riguarda il chip che alimenterà il nuovo Mac Pro, quello con 48 core di CPU e 152 core grafici è stato cancellato. Ciò significa che la nuova macchina verrà fornita con l'M2 Ultra al suo interno, il che suggerisce che l'unica differenza tra questa e il prossimo Mac Studio sarà l'espandibilità dello storage, della grafica e delle schede.

Per quanto riguarda il design industriale, Gurman afferma che il prossimo Mac Pro sarà identico al modello Intel che andrà a sostituire.

Scritto da Oliver Haslam.