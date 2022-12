Si dice che Apple stia preparando un mini monitor LED per il 2023

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Si dice che Apple stia preparando un nuovo display esterno per l'inizio del 2023, che dovrebbe posizionarsi tra i due monitor attuali: lo Studio Display da 1.599 dollari e il Pro Display XDR da 4.999 dollari.

Anche se i dettagli completi non sono ancora stati confermati, secondo le indiscrezioni potrebbe essere il primo monitor di Apple dotato di un pannello Mini LED. La tecnologia è già stata utilizzata in altri prodotti Apple, come l'iPad Pro da 12,9 pollici del 2021 e i MacBook Pro da 14 e 16 pollici, e l'analista Ross Young di Display Supply Chain Consultant (DSCC) ha suggerito che il prossimo passo logico per l'azienda sarà l'introduzione della tecnologia nella sua gamma di monitor.

L'uso del Mini LED in questo tipo di prodotti ha senso, in quanto il miglioramento del contrasto e dei livelli di nero offerto dalla tecnologia sarebbe un grande passo avanti per chi lavora con contenuti HDR.

La sua presenza nella gamma offrirebbe anche una maggiore coerenza quando si lavora su diversi prodotti Apple, così come la vociferata inclusione del supporto ProMotion, già presente su iPad Pro e MacBook Pro. Questo permette una frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz, rendendo il monitor adatto anche ai giochi.

Per quanto riguarda le dimensioni, si prevede che si tratti di un display da 27 pollici, la stessa dimensione dello Studio Display, che da tempo è uno dei pannelli preferiti da Apple. I professionisti creativi che necessitano di un monitor più grande saranno comunque indirizzati verso il Pro Display XDR, ma si vocifera che le dimensioni dello Studio Display corrispondano a quelle del Pro Display, in quanto si adattano alla più ampia gamma di persone.

Tuttavia, questo lascia intendere che possiamo aspettarci delle caratteristiche aggiuntive, a causa del prezzo più alto che si vocifera per il nuovo display.

È possibile che ci siano porte Thunderbolt aggiuntive, il che apre la possibilità di collegarne diversi a margherita, cosa che al momento non è possibile con lo Studio Display a causa della sua singola porta Thunderbolt.

Mark Gurman di Bloomburg suggerisce inoltre che il nuovo monitor sarà alimentato dal chip in silicone A13 Bionic di Apple, identico a quello dello Studio Display. Questo chip permetterà al monitor di eseguire iOS e di offrire funzioni come Center Stage che vengono elaborate sul dispositivo e, sebbene abbia ormai un paio d'anni, un chip più potente offrirebbe vantaggi limitati per questo tipo di dispositivo.

Si dice che la data di lancio del nuovo monitor sia il primo trimestre del 2023, tra gennaio e marzo, e che sarà presentato insieme ai nuovi modelli di MacBook Pro.

Tuttavia, è bene ricordare che questo è il terzo tentativo di previsione del lancio. Ross Young aveva inizialmente previsto la presentazione alla WWDC di giugno, ma problemi di progettazione ne hanno fatto slittare il lancio a ottobre. Come sappiamo, anche la data di ottobre è passata in sordina, a quanto pare a causa di problemi di approvvigionamento: resta da vedere se si tratta della terza volta fortunata per queste indiscrezioni. Come sempre, vi terremo aggiornati su tutte le novità.

