(Pocket-lint) - Mentre tutti gli altri producono telefoni pieghevoli, si pensa che Apple stia lavorando a una sorta di MacBook pieghevole.

Ultimamente non è stato facile trovare voci sulla realizzazione di un iPhone pieghevole da parte di Apple, ma questo potrebbe essere dovuto al fatto che l'azienda ha distolto la sua attenzione dalla produzione di un telefono che si piega a metà per concentrarsi invece sulla realizzazione di un computer portatile pieghevole.

Un rapporto degli osservatori del settore di The Elec sostiene che Apple ha "avviato [un] progetto di sviluppo nella prima fascia dei 20 pollici", con 20,25 pollici che sembrano essere la cifra scelta dall'azienda.

Se questo è esatto, il rapporto ritiene che i 20 pollici siano la dimensione del dispositivo quando il display è completamente aperto e, sebbene possa essere potenzialmente un tablet, si pensa che Apple intenda creare qualcosa che abbia un display e una tastiera simili a quelli di un computer portatile.

"Dato che le dimensioni dello schermo sono di circa 20 pollici quando è aperto, è molto probabile che questo progetto abbia una forma vicina a quella di un MacBook", si legge nel rapporto. Aggiungendo che il dispositivo avrebbe probabilmente una dimensione dello schermo di circa 15,3 pollici quando è ripiegato. In termini di dimensioni dello schermo, si tratta di un dispositivo che si avvicina al MacBook Pro da 16 pollici e che è notevolmente più grande di qualsiasi iPad prodotto finora.

Se Apple sta davvero realizzando un computer portatile pieghevole, dobbiamo supporre che abbia in programma di trasformare una metà dello schermo in una tastiera touch-based, simile a quella utilizzata su iPhone e iPad. Non è chiaro quanto sarà ergonomica, né è probabile che i dattilografi abituali apprezzino l'esperienza di battere sul vetro per un certo periodo di tempo.

Tutto questo, però, non accadrà presto. Il rapporto dice che Apple intende avere un prodotto pronto per il 2026 o il 2027, il che significa che c'è tutto il tempo per cambiare rotta da qui al lancio - e anche per altre fughe di notizie.

Non è la prima volta che si parla di un MacBook Pro pieghevole con schermo da 20 pollici. Anche l'analista di display Ross Young aveva suggerito che un simile prodotto era in cantiere all'inizio di quest'anno.

