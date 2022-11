Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Se il vostro MacBook, MacBook Air o MacBook Pro è completamente bloccato e non sapete cosa fare, potete prendere in considerazione il riavvio forzato del vostro portatile Apple. Spesso utilizzato come ultima risorsa, il riavvio forzato può essere l'opzione più rapida (e l'unica) per far ripartire il Mac.

Come forzare rapidamente il riavvio di un Mac

Prima di prendere questa strada drastica, provate a riavviare il Mac nel modo classico: Fate clic sul simbolo Apple nell'angolo superiore sinistro dello schermo e selezionate Riavvia. Se necessario, potete anche forzare lo spegnimento del Mac tenendo premuto il pulsante di accensione finché il Mac non si spegne.

Se questi metodi non funzionano, o se lo schermo e il cursore sono bloccati e non si riesce a selezionare nulla, provate l'opzione di riavvio forzato qui sotto.

Tenete premuti i tasti Command e Control con il tasto di accensione. Il pulsante di accensione è anche un pulsante Touch ID/espulsione, a seconda del modello di Mac. Lo schermo del Mac dovrebbe diventare scuro e il Mac dovrebbe riavviarsi. Accedere al computer e continuare a utilizzarlo normalmente. Facile, vero?

Nota: su un MacBook Air del 2018 e sui nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici, il pulsante di accensione funge da pulsanteTouch ID nell'angolo superiore destro della tastiera. Su qualsiasi MacBook Pro con Touch Bar, è la superficie Touch ID sul lato destro della Touch Bar.

Cosa succede quando si forza il riavvio?

Il riavvio forzato è una soluzione rapida che dovrebbe riportare il computer a uno stato normale. Prima di forzare il riavvio del MacBook, assicuratevi che questo processo non cancelli i dati del computer. Riavvia semplicemente il dispositivo. Tuttavia, quando si forza il riavvio, è possibile che si perdano le modifiche non salvate nei documenti aperti, perché il Mac si spegne completamente.

Lo schermo diventa nero e quando il computer si riavvia è necessario accedere nuovamente al proprio account.

Come forzare l'uscita di un'applicazione su Mac

Se un'applicazione che stavate utilizzando è bloccata e il Mac funziona bene, provate a forzare l'uscita dall'applicazione invece di forzare l'uscita dal portatile. Potete tenere premuto il tasto Opzione (⌥), quindi fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona dell'app incriminata nel Dock e selezionare Esci di forza. Oppure potete premere insieme questi tre tasti: Opzione, Comando ed Escape. Si aprirà una finestra di chiusura forzata. Selezionare l'applicazione che si desidera abbandonare, quindi fare clic su Esci forzatamente. È anche possibile accedere al riquadro Uscita forzata dal menu Apple nell'angolo dello schermo.

Avete ancora bisogno di aiuto con il vostro Mac?

Se il MacBook si blocca ripetutamente e non siete sicuri di cosa stia succedendo, riavviate il Mac in modalità Diagnostica Apple per verificare se si tratta di un problema hardware.

Scritto da Maggie Tillman.