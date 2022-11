L'iconico logo Apple retroilluminato potrebbe tornare sui MacBook

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Apple non inserisce un logo retroilluminato sui suoi MacBook dal 2015, ma le cose potrebbero cambiare grazie a un nuovo brevetto depositato dall'azienda.

Una volta il famoso logo Apple era la prima cosa che si vedeva quando si entrava in una caffetteria, ma non è più così da quando è stato eliminato nel 2015. Il logo bianco e luminoso è stato sostituito da uno scuro e più lunatico, ma la versione retroilluminata potrebbe tornare in auge dopo che un nuovo brevetto è apparso nel database dell'U.S. Patent and Trademark Office.

Il nome del brevetto potrebbe non rivelare molto - "Electronic Devices With Backlit Partial Mirror Structures" (Dispositivi elettronici con strutture a specchio parziale retroilluminate) - ma il suo scopo è chiaro quando ci si immerge nella descrizione.

Apple afferma che l'alloggiamento di un computer portatile "può essere dotato di un logo", aggiungendo che "il logo o altre strutture del dispositivo possono essere dotate di uno specchio parzialmente riflettente retroilluminato". Il brevetto prosegue affermando che "altri componenti potrebbero essere configurati in modo da consentire il passaggio dell'illuminazione della retroilluminazione dall'interno del dispositivo", creando così il logo retroilluminato che conosciamo bene.

Il nuovo brevetto sembra riguardare un nuovo tipo di costruzione che consentirebbe ad Apple di utilizzare nuovamente i loghi retroilluminati sui suoi Mac portatili, suggerendo che il precedente cambiamento di design sia stato una necessità in termini di requisiti di costruzione piuttosto che una scelta di design. Se così fosse, in futuro potremmo tutti utilizzare MacBook Pro con loghi luminosi.

È tuttavia importante ricordare che i brevetti non sempre si trasformano in prodotti. Apple brevetta praticamente tutto ciò che i suoi ingegneri escogitano, ma sognare non fa male!

