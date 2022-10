Il lancio dei nuovi Mac Apple è previsto per marzo 2023

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Secondo il noto giornalista di Bloomberg e commentatore di Apple, Mark Gurman, all'inizio del prossimo anno arriveranno nuovi Apple Mac.

Inizialmente si vociferava che l'azienda avrebbe presentato un paio di nuovi dispositivi subito dopo o in concomitanza con il recente lancio dell'iPad, ma non si sono concretizzati. Gurman suggerisce invece che saranno annunciati nel marzo 2023.

"Mi è stato riferito che Apple punta a introdurre i modelli aggiornati - comprese le versioni basate su M2 dei MacBook Pro da 14 e 16 pollici - nel primo trimestre del calendario 2023 e ha legato il lancio ai prossimi macOS Ventura 13.3 e iOS 16.3", ha scritto nell'ultima edizione della sua newsletter Power On.

Tim Cook, il capo di Apple, ha recentemente chiuso la porta a qualsiasi speranza che i nuovi MacBook arrivino prima, affermando che la linea di prodotti per il 2022 era "fissata" durante una recente conferenza stampa.

Gurman suggerisce che, oltre ai modelli M2 di MacBook Pro, l'azienda di Cupertino probabilmente presenterà un nuovo Mac Mini, mentre potrebbe essere in programma anche un MacBook Air M2 da 13 pollici.

Non si parla invece di un nuovo iMac, come suggerito da alcuni. Apple ha già rivelato di non avere in programma una versione con schermo più grande del suo iMac 2021 - che ha un display da 24 pollici - ma poiché questa versione funziona con il processore M1, non sarebbe una grande sorpresa pensare che un modello M2 potrebbe essere in lavorazione.

Scritto da Rik Henderson.