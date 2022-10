Il prossimo Mac Pro potrebbe essere un mostro di CPU a 48 core con 256 GB di RAM

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Secondo un rapporto, il primo nuovo Mac Pro di Apple dopo il passaggio al proprio silicio potrebbe essere dotato di 48 core di CPU, 152 core di GPU e 256 GB di RAM.

Sebbene la transizione al silicio Apple sia stata in gran parte completata, l'unica macchina di spicco che sta ancora aspettando un assaggio di questi chip è il Mac Pro. Apple ha già confermato di essere al lavoro su un Mac Pro privo di Intel, ma non sappiamo con certezza quando arriverà. Ora Mark Gurman di Bloomberg ha condiviso alcune informazioni su ciò a cui Apple sta lavorando.

Secondo Gurman, che scrive tramite la sua newsletter settimanale Power On, Apple sta attualmente testando un Mac Pro con una configurazione che comprende 24 core di CPU (16 core per le prestazioni e 8 core per l'efficienza), 76 core grafici e 192 GB di RAM. Per quanto possa sembrare impressionante, non è nemmeno il massimo.

Gurman dice anche che i chip in fase di test possono andare oltre queste specifiche. Al limite superiore, Apple dovrebbe offrire un Mac Pro con 48 core di CPU, 152 core di GPU e 256 GB di RAM. Dovrebbe essere più che in grado di gestire i flussi di lavoro della maggior parte delle persone, anche quelli che prevedono l'apertura di più di una scheda in Chrome.

Naturalmente non possiamo aspettarci che queste nuove macchine siano economiche, ma non sono destinate ad esserlo. Il Mac Pro dovrebbe essere il miglior Mac che il denaro possa comprare, e al momento non lo è. Tutto questo cambierà alla fine, con Gurman che indica il rilascio di un nuovo modello di silicio Apple a un certo punto nel 2023.

Scritto da Oliver Haslam.